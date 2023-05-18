Lefkoşa renklendi

Lefkoşa’da farkındalık yaratmak amacıyla dün akşam yürüyüş gerçekleştirildi. 17 Mayıs Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü kapsamında düzenlenen Onur Yürüyüşü saat 18.00'de Dereboyu’nda, Suitex önünde başladı. Yürüyüşe Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayı Kıdemli eski Yargıç Tacan Reynar ve birçok kişi katıldı. "Birlikte Özgürüz" temalı yürüyüş Cumhuriyet Meclis önünde tamamlandı.

Etkinliği düzenleyen sivil toplum örgütleri şunlar;

Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği, CTP Kadın Örgütü, CTP Gençlik Örgütü, SOS Çocuk Köyü, Sol Hareket, Sol Gençlik, Accept LGBTI Cyprus, TDP-TKP Gençlik Örgütü, Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitim Kolektifi, Basın Sen, Pozitif Düşün İnisiyatifi, Baraka Kültür Merkezi Derneği, İnsan Hakları Platformu, Halkın Partisi - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Lefkoşa Gençlik Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Girne Gençlik Derneği, Queer Collective Cy, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR), Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Merkezi, UKÜ PDAREM, ODTÜ Psikoloji Topluluğu.

