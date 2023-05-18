Trafik güvenliği sağlanmalı

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’ta son 9 günde 2 kişi kazalar sonucu yaşamını yitirirken, trafik ve yol güvenliği yeniden gündeme geldi. Yollarda aydınlatma, çelik bariyer, refüj, uyarıcı levhalar gibi hayati önem taşıyan konularda eksiklikler bulunuyor.

Vatandaşlar, yol güvenliğinin eksikliklerin giderilmesiyle sağlanabileceğini vurguluyor ancak sadece bununla bitmeyeceğini söylüyor.

Vatandaşlar, önce yollardaki eksikliklerin tamamlanmasını, ardından polis devriyelerinin artırılmasını istiyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmesinin ardından sürücülere de iş düştüğünü belirtiyor ve trafikte dikkatli olmaları için çağrı yapıyor.

Ne dediler..?

Türker İsmail Abohorlu

“Ülkemizde birçok bölgede yollarda altyapım yetersizliği var. Bu nedenle yol güvenliği yeterli değildir. Bazı yollarda aydınlatma olmazken, bazılarında çukurlar bulunmaktadır. Bazı yollarda ise bariyer bulunmamaktadır.

Küçük bir ülkede üzen kazalar yaşanmaktadır. Kazaların en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Yollardaki eksiklikler giderilerek, trafik güvenliği sağlanmalıdır. Tabi kazaların azalması için önce devletin önlem alınması gerekiyor. Yollar düzeltildikten sonra polis devriyeleri artırılmalıdır. Tabi devlet ve polisin yanı sıra sürücülere de iş düşüyor. Gençlerimiz çok dikkatsiz araç kullanıyor; sürat yapıyor. Yani aslında herkesin üzerine düşeni yapması ve ülkede yolların güvenli hale getirilmesi gerekiyor.”

Musa Ekşi

“Yollar, hastaneler gibi hayati önem taşıyan konular bütçe yetersizliği nedeniyle öteleniyor. Ülkemizde gelirlerin çoğu kamu maaşlarına gidiyor. Bu nedenle altyapı için gerekli kaynak ayrılamıyor. Biz Türkiye’nin desteği ile düze çıkabiliriz. Çünkü çok genç bir ülkeyiz ve anavatanın desteğine ihtiyacımız vardır.”

Mustafa Yücel

“Ülkemizde birçok konuda olduğu gibi yollardaki altyapı konularında da sıkıntı yaşanıyor. Mesele Lefkoşa’da yapılan yeni çevre yoluna refüj konulmadı. Taşkent-Dikmen yolunda büyük sıkıntılar var ve yıllardır çözülmedi. Bölgedeki yol resmen kazaya ve ölüme davetiye çıkarıyor. Devletin kazaların en çok olduğu yollarla ilgili acil önlem alması gerekiyor.

Aydınlatma sağlanmalı, karşı şeritlere geçilmemesi için sık kullanılan yollara mutlaka çelik bariyerler konulmalı. Uyarıcı levhalar silinmişse yenilenmeli, polis yollarda daha fazla devriye yapmalı, denetim artırılmalı. Ehliyet verme sistemi değişmeli ve iyi bir eğitim sağlandıktan sonra verilmeli.”

Salih Dede

“Ülkemizde ölümle sonuçlanan trafik kazaları can yakıyor. Yollarda yeterli denetim olmadığı için kazalar oluyor. Yol güvenliği sağlanmadığı sürece daha çok canlar yanacak. Önce devlet üzerine düşeni yapmalı; yollardaki eksiklikleri gidermeli ve polis denetimlerini artırmalı. Ardından sürücüler trafikte hem kendi hem de başkalarının hayatını düşünecek şekilde araç kullanmalı.”

Osman Höyük

“Trafikte ne yazık ki durumdayız, yollarımız çok kötü ama dikkatli de olmamız gerekiyor. Devletimiz yol güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmıyor. Yollarda refüj, aydınlatma, çelik bariyerler gibi birçok konuda eksiklik bulunuyor. Bu nedenle sürücülere çağrım çok dikkatli araç kullanmalarıdır. Sürat yapmamaları, kurallara uymaları gerekiyor.”

