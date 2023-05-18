Ada’nın nüfusunu ABD açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Kıbrıs’la ilgili Uluslararası Dini Özgürlükler 2022” raporunda, adanın iki kesimindeki nüfus ve din özellikleri açıklandı. Buna göre güneyde 918 bin, kuzeyde ise 391 bin olmak üzere toplam nüfusun bir milyon 300 bin olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’taki nüfusun yüzde 89,1’inin Ortodoks Hristiyan, yüzde 2,9’unun Romakatolik (Latin), yüzde 2’sinin Protestan, yüzde 1,8’inin Müslüman ve yüzde 0,3’ünün Ermeni-Ortodoks olduğu kaydedildi.

Güney’de 6 bin dolayında Yahudi, 2 bin 600 Yahova Şahidi ve Bahai olduğuna işaret edildi.

Ekim 2022’de KKTC’de Kıbrıslı Türk sayısının 391 bin olduğunun tahmin edildiği kaydedilen raporda kişilerin dinî inançlarıyla ilgili veri bulunmadığı ancak sosyologların, yüzde 97’sinin Sünni Müslüman oldukları tahminine yer verildi.

Habere göre, Güney’deki Yahudi cemaati temsilcileri Rum yönetiminin ölümlerinde hiçbir şüphe olmamasına rağmen Yahudilik kurallarına uygun olmadığı halde Yahudilere otopsi yaptığından şikayet etti. Rum Ortodoks Hristiyanlar, başka dini kucakladıklarında toplumdan dışlanmadıklarını söyledi.

Raporda Rum yönetiminin kültürel miras anıtı olarak nitelendirilmiş 19 camiden -sadece 6’sına ve bu kapsamda olmayan 2 camiye ziyaretçi girişine müsaade ettiği, ziyaret edilmesine müsaade edilen 8 camiden 7’sinin haftada 5 gün ibadete açık olduğu ve sadece bunlarda abdest almak için uygun yer bulunduğu belirtildi.

Raporun KKTC ile ilgili bölümünde Dışişleri Bakanlığı’nın Rum Ortodoks Hristiyanların 173 ibadet talebinden 107’sini (2022’de) , 2021’de yapılan 66 başvurudan da 37’sini kabul ettiği kaydedildi. Medyada elinde silahla görüntü veren ya da Kıbrıs Türk halkına karşı kin, düşmanlık açıklaması yapan Rum din adamlarının taleplerini ise reddettiği kaydedildi.

Raporda Rum ve Protestan Derneği mensuplarının KKTC’deki kiliselerde ayin yapıldığı sırada polis bulunduğu ve İslam’dan başka dinlere sarılan Kıbrıslı Türkleri kayıt ve baskı yaptığından şikayet ettikleri de belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023, 09:49