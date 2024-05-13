“Üreten toplum kazanır”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’nın (MEYÜF) çok önemli bir açığı kapatmak adına atılmış stratejik bir adım olduğunu belirterek, mesleki eğitim alanı ve yerli ürünlerin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Öztürkler, KKTC ekonomisinde teknik eleman eksikliği uzun zamandır tartışılan konuların başında geldiğine işaret ederek, “Ülke ekonomisinin güçlenmesi, istihdam yaratılması ve ihtiyaç duyulan sektörlerde teknik eleman açığının kapatılması, stratejik öneme sahip olan meslek eğitimlerinin güçlendirilmesi için paydaşlar arası iş birliğinin geliştirmesi gerektiğini kaydetti.

Ziya Öztürkler, bu yıl ikincisi yapılan Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı.

Öztürkler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yılki Mesleki Eğitim ve Yerli Ürünler Tanıtım Fuarı’nda, meslek liselerimizde okuyan yaklaşık 200 öğrencinin, otellerin kurduğu stantlarda staj ve iş başvurusu yaparak yaz döneminde çalışma imkânı bulurken, tüm meslek liselerinin bölümleri teorik ve uygulamalı olarak tanıtıldı.

Yıllar içerisinde meslek sahibi olmaya yönelik azalan ilginin artırılmasının, meslek erbabı olmanın cazip hale getirilmesi için farkındalık yaratılmasının, meslek bölümleri hakkında gençlerimizin bilinçlendirilmesi önemlidir. Eskilerin dediği gibi meslek sahibi olmak elimizde altın bilezik gibidir. Bu açıdan da baktığımızda kaybolmaya yüz tutan kültürel zanaatlarımızın öğrenilmesi, yerli imalatta üretimi artıracak meslek sahiplerinin yetiştirilmesi sürdürülebilir ekonomik kalkınma planlarımız için önceliklidir.

Bugün, çok kaliteli, dünya standartlarına sahip yerli ürünlerimiz vardır. İhtiyaç duyulan sektörlere yönelik bilinçli bir yönlendirme ile meslek sahibi olarak yetişecek gençlerimiz sayesinde ülke ekonomisi ve insanımız kazanacaktır”

