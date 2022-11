“Üretici korunmalı”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, birlik kabulde bakana, veterinerlerin sorunlarının yanı sıra et ithaline karşı olduklarını iletti.

Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Mustafa Erk, yeni seçilen yönetim ile birlikte ilk ziyaretlerini geleneği bozmayarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erk, Veteriner Hekimler Birliği’ne kayıtlı 269 üyeleri olduğunu belirterek, büyük bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerlediklerini kaydetti. Erk, ülkede sağlıklı et, süt ve hayvansal üretim tüketilmesi adına veteriner hekimlerin yoğun gayret sarf ettiğini belirtti. Mesleğin geleceği konusunu bakanlıkla istişare etmeye hazır olduklarını dile getiren Erk, geçmiş yıllarda tarım ve hayvancılıkla ilgili kendisinin de içinde yer aldığı Tarım Bakanlığından bir heyetle dana ve kuzu ölümleri ile ilgili yaklaşık 20 milyon dolar bedelinde bir rapor hazırlandığını fakat bunun bir ülke politikası olarak hayata geçemediğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tarım ve hayvancılık sektöründe çok ciddi politikalar güdülmesi gerektiğini ve bu politikaların ülke politikası haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden Erk, ‘’et ithali’’ konusunun sürekli gündeme geldiğini fakat özellikle yeni yıla yaklaştığımız bu dönemde et ithalinin üreticiyi korumak adına doğru olmadığını belirterek, üreticiyi korumak gerektiğini, birlik olarak et ithaline karşı olduklarını belirtti.

Oğuz: Et gerçek değerinin üzerinde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, yeni yönetime görevinde başarı diledi.

Bakan Oğuz, veterinerliğin toplum sağlığı adına ve gıda güvenliği yönünden önemli bir meslek olduğunu belirtti

Veteriner Hekimler Birliği ve bakanlığın birtakım çalışmaları ortak yürütmesi gerektiğinin altını çizen Oğuz, özellikle küçükbaş hayvanların başıboş köpekler tarafından telef edildiğini, üreticilerin bu yüzden büyük zararlar gördüğünü kaydetti. Ülkedeki hayvancılık politikası konusunda çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Oğuz, basında çıkan ‘’hayvan sayısı azaldı’’ gibi birtakım haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ülkedeki hayvan varlığındaki artışa baktığımız zaman her şeyin normal şekilde seyrettiğini belirten Oğuz, Asaf ırkının ülkeye getirilmesi ile küçükbaş hayvancılığa ayrı bir yön verildiğine dikkat çekti.

Bakan Oğuz, ‘’ Her zaman söylüyoruz, üreticinin de üretimin de yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz’’ dedi. Ülkede son günlerde et ile ilgili fiyat enflasyonu yaşandığını belirten Oğuz, maliyetle ilgili verilerin ellerinde olduğunu ancak maliyetin dışında aradaki birimlerin uyguladığı fiyat enflasyonunun etin gerçek değerinin üstünde satılmasına yol açtığını söyledi.