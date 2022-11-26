Çark bu kez tersine döndü

Ömer KADİROĞLU- Abdullah SUİÇMEZ

İndirimli alışveriş günü olan ve tüm dünyada uygulanan ‘Black Friday’ esnafın yüzünü güldürmedi. Daha önceki yıllarda ‘Black Friday’ gününde çarşılara akın olurken, dün sokaklar bomboş kaldı. Güne özel kampanyalar yapan, yüzde 50’ye varan indirimlerle ürünlerini satışa koyan esnaf, umduğunu bulamayınca kampanyayı ay sonuna kadar uzattı. Kuzeydeki çarşılar sinek avlarken, sınır kapılarından Güney Kıbrıs’a yoğun geçişler olduğu gözlemlendi. Özellikle araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan’da gidiş-geliş güzergahında uzun kuyruklar oluştu. Bazı mağaza sahipleri Black Friday nedeniyle yapılan indirimlerin bir nebze de olsa işleri hareketlendireceğini umut ederek çeşitli kampanyalar yapsa da insanların dövizdeki çalkalanmalardan dolayı yaşadıkları endişe nedeniyle alışverişe çıkmaktan kaçındıklarını söyledi.

Ekonomik kriz etkiledi

Diyalog’a konuşan Lefkoşa esnaflarından Bilgin Çevik, geçmiş yıllarda ‘Black Friday’ gününde çarşının canlandığını ancak bu yıl umduklarını bulamadıklarını dile getirdi. Çevik şunları söyledi:

“İşlerimiz biraz açılsın diye Black Friday için kampanyalar yaptık ancak yine de beklentimizin altında satış yaptık. Black Friday için pırlantalarda yüzde 50, altında yüzde 40 indirimler yaptık. Ay sonu olması Black Friday’i de etkiledi ve umduğumuzu bulamadık. Black Friday için yaptığımız kampanya normalde bir gün olmasına rağmen biz onu 5 gün yaptık. Tabi daha sonra yine çeşitli kampanyalarımız devam edecektir. Daha önce özel günlerde insanlarda bir heyecan, çarşıda da ciddi bir hareketlilik olurdu ancak gerek döviz krizi gerekse ekonomik kriz nedeniyle çarşıda eski kalabalık olmuyor.”

Ay sonuna kadar sürecek

Lefkoşa esnaflarından Ali İhsan Çevik ise Black Friday için hazırladıkları kampanyayı ay sonuna kadar sürdüreceklerini ifade etti. Çevik şunları dile getirdi:

“İşlerimiz düşük gidiyor. Black Friday gününde bile beklediğimiz hareketi yakalayamadık. Yüzde 50’ye varan indirimler yaptık ancak umduğumuz satışı yapamadık. Hem piyasayı canlandırmak hem de eldeki stoku tüketmek için böylesi günlerde çeşitli kampanyalar yapılıyor ancak ekonomik kriz ve dövizin durumu bu özel günleri de bitirdi. Geçtiğimiz yıllarda Black Friday günlerinde piyasa çok daha güzel kalabalık yaşardı ancak bu yıl umduğumuzu bulamadık. İnsanların alım gücü düştü ve artık eskisi gibi alışveriş yapamıyorlar. Özel günlerde yaptığımız kampanyalar oluyor ve Black Friday için hazırladığımız kampanya da ay sonuna kadar sürecek. Aralık ayı itibariyle de yılbaşı kampanyalarımız başlayacaktır.”