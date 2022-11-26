Teminatla serbest kaldı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Karpaz anayolunda, Pamuklu kavşağında meydana gelen ve 18 yaşındaki Hasan Öztürk’ün hayatını kaybetmesine neden olan feci kazada kusurlu olduğu iddia edilen Rasım Çebi, soruşturmasının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada zanlının kullanımındaki araçla ani bir şekilde anayola çıkış yaptığını ve Öztürk yönetimindeki aracın önünü tıkayıp kaza yapmasına neden olduğu belirtildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettişi Derviş Cimer, zanlının, 22 Kasım’da, saat 07.35’te, Pamuklu kavşağı üzerinde, TME 809 plakalı otobüs ile anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeksizin tali yoldan anayola çıkış yaptığını ve o esnada Kumyalı istikametinden İskele istikametine seyreden Hasan Öztürk yönetimindeki FE 884 plakalı aracın önünü tıkadığını anımsattı. Polis, Hasan Öztürk’ün, otobüsün yola çıkasının ardından ani şekilde yolun sağına geçtiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sol kısmından çıkıp 5 takla attığını hatırlattı. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan Öztürk’ün, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yaşamını yitirdiğini de anımsattı.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının, 20 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, 100’er bin TL şahsi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.