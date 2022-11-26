Yerli suların fiyatı daha uygun

Ömer KADİROĞLU

Ülkemizde marketlerde satışa sunulan ithal ve yerli firmalara ait sularda oldukça fiyat farkı bulunuyor. Yerli su markalarından Hediyem Su’nun yarım litresi 2,99 lira, bir buçuk litresi 5,99 liraya satılırken, Ev Su’nun ise yarım litresi 2,90, bir buçuk litresi ise 5,90 liradan raflara konuyor.

İthal firmalara ait markalarda ise yarım litre su 4 buçuk ile 5 lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, bir buçuk litresi 10 ile 13,90 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Aradaki fiyat farkından dolayı vatandaş, yerli firmalara ait suları tercih ediyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar genellikle yerli firmalara ait markaların sularını tercih ettiğini ifade ederken, gerekli analizlerin yapıldığını, güvenle içtiklerini söyledi. vatandaşlar, “Yerli markalar ithal sulardan daha ucuz. Ayrıca analizler yapıldığı için güvenle içiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Sevgen Kali

“Günde iki litre kadar su içiyorum. Günlük iyi su içtiğimi düşünüyorum. Kendimi iyi su içen birisi olarak tanımlarım, çünkü duyduğum kadarıyla çok fazla insan yeteri kadar su tüketmiyor. Damacana olarak yerli su tercih ediyorum ancak marketten su alacağımda ithal suları da tercih edebiliyorum. Su alırken ismine dikkat ediyorum. Özellikle tercih ettiğim birkaç marka var onları almaya özen gösteriyorum. İçtiğimiz suların kontrolden geçtiğini düşündüğüm için güveniyorum.”

Derviş Çobanoğlu

“Ben günde en az iki litre su içiyorum. Kullandığım sular yerli sulardır ve yerli su kullanmayı tercih ediyorum. İçtiğimiz sulara ben şahsen güveniyorum. Geçenlerde bir marketten cam şişe su aldım ve bir küçük suya 9-10 lira civarı para ödedim. Genellikle de belediyeye ait arıtma tesisinden şişelerimizi dolduruyoruz. Lefkoşa’da üç bidon su 69 lira iken, ben köyden bidonu 8 liradan alıyorum.”

Gonca Tombul

“ Genel olarak yerli suları kullanıyor olsam da annem ve babama ithal su içiriyorum. İthal sular da çok pahalı. Türkiye’den gelen su da dövizle alınıyormuş gibi fiyatları yükseliyor. İçtiğimiz sulara test yapmıyoruz ama test yapıldığını düşündüğüm için hem ucuz olanı tercih ediyorum hem de güvenerek içiyorum.”

Nazan Çelikağ

“ Özellikle yerli suları tüketiyorum. 19 litre suyu 22,5 TL’ye alıyorum. İçtiğimiz sulara güveniyorum çünkü testlerinin yapıldığını düşünüyorum. Sulara yapılan analizlerde bazı sularda bakteri tespit edildiği duyuruluyor. Bu durumda tedirgin oluyoruz ancak sürekli aynı markayı aldığım için ve tercih ettiğim markanın herhangi bir olumsuz raporunu duymadığım için güvenle içiyorum.”

Kıymet Bulutbeyaz

“ Genelde yerli su tercih ediyorum. Yerli ürünleri desteklemek amacıyla yerli ürünleri kullanıyorum ve memnun da kalıyorum. Genellikle aynı markayı alıyorum ve aldığım markada bir sorun yaşamadığım için güveniyorum. Zaman zaman su analiz sonuçları açıklanıyor ve bazı sularda bakteri tespit edildiği duyuruluyor. Bakteri çıkan sulara bir engel konulduğunu düşündüğüm için güvenerek içiyorum.”

Bazı yerli markaların ve ithal suların fiyatları şöyle;

Yerli sular

Hediyem Su (0,5 Litre): 2.99 TL

Hediyem Su (1.5 Litre): 5.99 TL

Ev Su (0,5 Litre): 2.90 TL

Ev Su (1.5 Litre) : 5.90 TL

İthal sular

Hayat Su (0,5 Litre): 5.50 TL

Hayat Su (1.5 Litre) : 13.50 TL

Pınar Su (0,5 Litre): 4.95 TL

Pınar Su (1.5 Litre) : 11.25 TL

Saka Su (0,5 Litre): 4.50

Saka Su (1.5 Litre) : 13.90 TL

Nestle Su (1.5 Litre) : 10 TL