Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Acil Durum Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım ünitesiyle tam teşekküllü bir hastane olduğunu kaydederek, “Böyle bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık. Varlıkta yokluk yaşamak büyük duyarsızlıktır, vicdansızlıktır” dedi.

Verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, katıldığı bir televizyon programında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bazı servislerinde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin bilgi verdi.

Taşınmayla birlikte bebek ve anne ölümleri olacağı iddiasını da yanıtlayan Altuğra, “Bebek ve anne ölümleri neden olsun ki? Doktorum aynı, hemşirem aynı, hastanem tam teşekküllü. Herhalde Sağlık Bakanlığı olarak bu kadar öngörüsüz veya ezbere hareket edecek kadar zayıf değiliz. Biz adımlarımızı hekimlerimizle atıyoruz” dedi.

24 yataklı yoğun bakım ünitesi…

Kadın hastalıkları ile doğum kliniğinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasına yönelik tepkileri değerlendiren Altuğra, 100 yatak kapasitesine sahip Acil Durum Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ile tam teşekküllü bir hastane olduğuna işaret etti.

“Tam teşekküllü bir hastanenin kapısına kilit vuramazdık” diyen Altuğra, üroloji ve göz servislerinin Haziran ayında buraya taşındığını anımsattı.

Taşınma noktasına geldiğimiz zaman idrak ettiler

Bakan Altuğra, kadın doğum ve çocuk servisinin de Acil Durum Hastanesi’ne taşınması fikrini doktorlar ve diğer ilgili paydaşlarla paylaştıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Altı ay boyunca Sağlık Bakanlığı çatısı altında taraflarla saatlerce toplantılar yaptık. Her ne istediyseler tamamını yerine getirdik. İspat edemeyeceğimiz hiçbir söylemimiz de yoktur. Kendileri ilgili uzmanlar olarak talepte bulundular, biz de yerine getirdik. İşin ciddiyetini herhalde taşınma noktasına geldiğimiz zaman idrak ettiler.”

Yüzümüzü halka döndük

“Varlıkta yokluk yaşamak büyük duyarsızlıktır, büyük vicdansızlıktır” ifadelerini kullanan Altuğra, “Biz yüzümüzü halka döndük, halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Taşınması yapılan bir diğer servis olan kadın doğum servisine ilişkin açıklamalarda da bulunan Altuğra, kadın doğum ile çocuk servisinin bir arada olması gerektiğini belirterek, servisin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasının kadınlara sunulan hizmet kalitesinin ciddi şekilde artması demek olduğunu vurguladı.