‘Cittaslow’ buluşması

Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik kentleri Bodrum Slowcheese Festivali’nde KKTC’yi temsil etti.

Kuzey Kıbrıs Cittaslow Ağı Teknik Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, “Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik” kentleri 7-10 Nisan tarihleri arasında KKTC’nin geleneksel ürünlerinden ve coğrafi işaretli tek ürünü olan hellimin tanıtımı ile ilgili Bodrumda her yıl düzenlenen Uluslararası Bodrum Slowcheese Festivali’ne katılım sağladı.

Slow Food YAveş Gari Bodrum Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Peynir Festivali Slowcheese Bodrum, 7-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlki 2015 yılında yapılan, Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri’nin destekleri ile 4.sü gerçekleştirilen festival bu yıl Cittaslow Lefke ve Cittaslow Mehmetçik Belediye sınırları içerisinde geleneksel yöntemlerle Süt ve Süt üretimi yapan üreticilerimizin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Endüstriyel firmaların rekabet koşullarına karşı ayakta kalmaya çalışan ve ürünlerini doğrudan tüketici ile buluşturma ve Pazar bulma fırsatı sunmanın hedeflendiği, küçük işletmelerin ürünlerini tanıtıldığı organizasyonda, Türkiyenin her yöresinden ve İtalya’dan peynir ustalarının yer aldığı Festivalde Kuzey Kıbrısı temsilen Sultan Ana Çiftliği (Cittaslowlefke) ve Zorlu Gıda (Cittaslowmehmetçik) festivalde yer aldı. İlk kez 2019 yılında Cittaslowlefke ve Lefke Belediyesini Temsilen katılınan festivalde bu yıl ülkemiz geleneksel yöntemler ve doğal üretim yapan iki hellim üreticimiz tarafından temsil edildi.

Festival süresince tadım ve ürün satışı yapan üreticilerimizin stantları katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken Sultan Ana Çiftliği (Sultan Sergil) tarafından yapılan ve Türkiyenin farklı kentlerinden gelen gurmelerin katılımı ile gerçekleştirilen Hellim Workshop’u da büyük ilgi gördü.