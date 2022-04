Gurur verici

Merit otelleri, 5 yıldızlı otel yatırımlarının yanı sıra Alsancak bölgesinde Kuzey Kıbrıs’ın ‘ilk ve tek’ çok katlı kapalı otoparkını inşa ederek büyük bir projeye daha imza attı.

Diyalog’a konuşan Net Holding Yönetim Kurulu üyesi ve İnşaat Grup Başkanı Haluk Elver “Otopark yapısı Merit Otellerinin mal sahibi olan Voyager Ltd. şirketinin mülkiyetindeki arsalar üzerinde inşa edilmiş ve uluslararası standartları sağlayan tüm teknik imkanlara sahiptir” dedi.

Elver, otoparkın detaylarını şöyle anlattı:

“Girne, Alsancak bölgesinde yer alan ve halen faaliyetine devam eden Merit Royal, Merit Premium ve bu sezon işletmeye alınacak olan Merit Imperial otellerinin otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmiş olan otopark yapısı bugün itibarıyla Kuzey Kıbrıs’ın ilk ve tek, çok katlı ve kapalı otoparkı olmuştur.

Her katı 5850 m2 büyüklükte olan ve üç katta 17.550 m2 olarak inşa edilen otopark iki yıldan beri bölgede 550 self parking ve 850 adet vale parking araca hizmet vermektedir.

Yangın kaçışları ve tahliye amacına yönelik olarak 6 adet kaçış merdiveni ve yangın ihbar sistemi ile yüksek güvenlik normlarına sahip olup, ayrıca egzoz ve zararlı gazların tahliyesine yönelik her katta otomatik olarak devreye giren aksiyel fanlı hava temizleme ve tahliye sistemleri de otopark içinde yer almaktadır.

Renkler ve trafik işaretleri dikkat çekici

Otoparkın, evrensel trafik kurallarının gerektirdiği renklerde ve görünürlükte trafik işaretleriyle donatıldığına dikkat çeken Haluk Elver şunları kaydetti:

Araç sahiplerine farkındalık sağlamak için otopark katları farklı renkler ile boyanmış ve park yerleri numaralandırılmıştır.

Otopark zemini tozumayı önleme amacıyla sıvı yüzey sertleştirici özel kimyasallar ile kaplanmıştır.

Araç sahiplerine, yer altı geçişler ile Merit Royal ve Merit Imperial otellerine direk bağlantıları ve 8 adet asansörleri ile de yol seviyesine olan ulaşımları sağlanmıştır.

Engelli sürücüler için asansörlere yakın özel park yerleri ayrılmıştır.

Ayrıca, otel hizmet araçlarımız içinde araç yıkama imkanı ve elektrikli araç şarj istasyonları mevcuttur.

Park edilebilme imkanları ve sahip olduğu yüksek standartlardaki teknik ve güvenlik imkanları yanında, Otopark yapısının tamamen toprak altında olması gerek görsellik gerekse çevredeki açık ve yeşil alanlara imkan vermek amacıyla tümüyle gözlerden uzak bir şekilde inşa edilmiştir.

Böylece, Merit otellerinin çevreye olan duyarlılığının bir göstergesi olarak yeşil alanların korunması ve çoğaltılması konusunda da çevreye katkıda bulunulmaktadır.

Yakın bir gelecekte Merit Imperial otelinin işletmeye alınması ile mevcut otopark ile bağlantılı olan ve Voyager LTD’nin mülkiyetindeki diğer bir arsanın altına kapasite artırımı için ilave bir otopark inşası planlanmaktadır.”