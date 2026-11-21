Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve milletvekili adayları, Girne ve Lefke’de yurttaşlar, esnaf ve işletme temsilcileriyle bir araya gelerek seçim vaatlerini ve ekonomi politikalarını anlattı.

Çeler, “Üreteni destekleyeceğiz, emekçiyi güvencesiz bırakmayacağız” dedi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, Girne ziyaretinde yurttaşlarla sohbet ederek sorun ve beklentileri dinledi.

Ziyaret kapsamında partinin seçim vaatlerini içeren “40 Söz, 50 İmza” başlıklı seçim kitapçığı vatandaşlara dağıtıldı.

Girne’de gördükleri ilginin değişim ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Çeler, “Biz halkımıza yalnızca vaatler değil, arkasında duracağımız sözler sunuyoruz. İyi geleceği halkımızla birlikte kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Emekçiyi güvencesiz bırakmayacağız”

Çeler, milletvekili adaylarıyla birlikte Lefke Sanayi Bölgesi ve Lefke Turizm Derneği'ni de ziyaret etti.

Sanayi bölgesindeki esnaf ve işletme sahipleriyle görüşen Çeler, yol, elektrik, su ve çevre altyapısının iyileştirilmesini, enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve küçük işletmelerin desteklenmesini hedeflediklerini söyledi.

Özel sektörde sendikal örgütlenmenin güçlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin artırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele edilmesinin önemine dikkat çeken Çeler, işverenin ayakta kaldığı, emekçinin de hakkını aldığı bir düzen kurmak istediklerini belirtti.

“Lefke’nin turizm potansiyelini harekete geçireceğiz”

Lefke Turizm Derneği ziyaretinde bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, sürdürülebilir turizm politikalarıyla yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Doğa, kültür ve kırsal turizmin desteklenmesi, küçük işletmelerin teşvik edilmesi ve bölgenin tanıtımının geliştirilmesi gerektiğini belirten Çeler, Lefke'nin kalkınmasının halka sağlayacağı faydayla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Çeler, üretenin, esnafın ve emekçinin birlikte kazandığı bir Lefke için çalışacaklarını ifade etti.