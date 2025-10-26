Bir bu eksikti

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Kanlıköy’de trafik nedeniyle başlayan tartışma silahlı olaya dönüştü. C.K. yaşanan gerginlik esnasında tartıştığı şahsa küfür ettikten sonra yanındaki silahı çıkararak, korku saldı. Silahını kuran ve kavga ettiği şahsa doğru gösteren zanlı, şikayet üzerinde tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada olayda kullandığı 9 mm silah, bir adet hava tabancısı, 50 mermi ve 5 gram uyuşturucu bu-lundu. Silahların ruhsatlı olduğu tespit edilirken, uyuşturucunun Güney Kıbrıs’tan ithal edildiği belir-tildi.

Hakkında, “korkutmak maksadıyla silah taşımak, rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket, itale-i lisan, uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındı.

Duruşmada olgular aktarıldı

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 24 Ekim 2025 tarihinde saat 20.00 sıralarında Kanlıköy’de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulunan Cypricola Evsu Ltd. isimli işletmenin arka kısmında meydana geldiğini belirtti.

Polis, zanlı C.K.’nin trafik nedeniyle tartıştığı M.G.’ye yüksek sesle “kes sesini” diye bağırıp çağırarak hakaret ettiğini, itale-i lisanda bulunarak ellerini sağa sola sallamak suretiyle uygunsuz tavır ve hare-ketlerde bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ardından M.G.’yi korkutmak maksadıyla ruhsatlı olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancasını belinden çıkararak bir kez kurduğunu söyledi. Zanlının aynı gün tutuklandığını ifade eden polis, C.K.’nin Kanlıköy’deki ikametinde mahkeme emriyle yapılan aramada adına ruhsatlı Stoeger marka 9 mm tabanca, 50 adet mermi, Beretta marka hava tabancası ve yaklaşık beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Keneviri güneyden aldı

Polis memuru, zanlının söz konusu uyuşturucu maddeyi yaklaşık bir yıl önce 25 Euro karşılığında Gü-ney Kıbrıs’tan satın alarak KKTC’ye kanunsuz olarak ithal ettiğini beyan ettiğini aktardı. Zanlının uyuş-turucu ithal ve tasarruf suçlarını kabul ettiğini kaydeden polis, ancak diğer suçlamaları reddettiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

