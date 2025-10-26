Bir acı daha

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan anayolu üzerindeki Gönendere kavşağında dün sabah meydana gelen trafik kazasında 41 yaşındaki Raşit Tekin hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Ömet Tunç ve Servet Avcı ise yaralandı. Kazaya, kavşakta dikkatsiz manevra yapan 37 yaşındaki Arslan Ayamuradov’un neden olduğu bildirildi.

Polisten alınan bilgiye göre, yönetimindeki SN 552 plakalı araçla İskele istikametine doğru seyreden Arslan Ayamuradov (E-37) Gönendere’ye dönmek için önünde yavaşlayan araca çarpmamak amacıyla kontrolsüz şekilde yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Muhammet Urhan (E-30) yönetimindeki KJ 241 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpan Ayamuradov’un aracı, ardından savrularak Raşit Tekin’in (E-41) yönetimindeki VZ 612 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Kazada Raşit Tekin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Tekin’in aracında yolcu olarak bulunan Ömet Tunç ve Servet Avcı ise ağır yaralı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisten yapılan açıklamada, kazanın şiddeti ve araçlardaki hasar nedeniyle olay yerinin bir süre trafiğe kapandığı ve yolun kontrollü olarak açıldığı belirtildi. Arslan Ayamuradov kazanın ardından suçüstü tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.