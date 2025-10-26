Adayı sevdiler

Güney Kıbrıs’ta yabancı uyrukluların taşınmaz mal alımlarında son bir yılda artış yaşandı. Alithia gazetesinin haberine göre, 15 Eylül 2024 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemde en fazla konut satışının gerçekleştiği kaza Baf oldu.

Gazete, AKEL Milletvekili Hristos Hristofidis’in talebi üzerine İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun Rum Meclisi’ne sunduğu verileri aktardı. Hristofidis, AB ve üçüncü ülke vatandaşlarının taşınmaz alımlarına ilişkin ayrıntılı veri talep etti; ancak Bakan Yoannu yalnızca özel kişilerle ilgili bilgi sundu ve satılan taşınmazların toplam alanı hakkında veri paylaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Yoannu’nun paylaştığı verilere göre, son bir yılda yabancılara toplam 962 konut satıldı. Bunların 385’i AB vatandaşlarına, 577’si üçüncü ülke vatandaşlarına ait. En fazla konutun satıldığı kaza 502 satışla Baf olurken, onu Limasol, Larnaka, Mağusa ve Lefkoşa izledi.

Baf’ta AB vatandaşlarına 189, üçüncü ülke vatandaşlarına 313 konut satıldı. Limasol’da AB vatandaşlarına 70, üçüncü ülke vatandaşlarına 102; Larnaka’da AB vatandaşlarına 41, üçüncü ülke vatandaşlarına 77; Mağusa’da AB vatandaşlarına 43, üçüncü ülke vatandaşlarına 71; Lefkoşa’da ise AB vatandaşlarına 42, üçüncü ülke vatandaşlarına 14 konut satışı gerçekleştirildi.

Haberde, İngiliz, Rus, İsrailli ve Yunan vatandaşlarının konut alımlarında başı çektiği, son dönemde arsa ve tarla alımlarında da artış yaşandığı belirtildi.

350 arsa satıldı

Verilere göre, aynı dönemde yabancılara toplam 350 arsa satıldı. Bunların 218’i AB, 132’si üçüncü ülke vatandaşlarına ait. Avrupalıların en çok arsa aldığı kaza 98 satışla Limasol olurken, onu 65 ile Lefkoşa ve 31 ile Larnaka izledi. Üçüncü ülke vatandaşları ise en çok Larnaka’dan (84) ve Limasol’dan (25) arsa satın aldı.

Tarla satışlarında da benzer bir eğilim görüldü. Ülke genelinde toplam 357 tarla yabancılara satıldı. Bunlardan 276’sı AB, 81’i üçüncü ülke vatandaşlarının eline geçti. En fazla tarla satışının gerçekleştiği kaza 98 satışla Limasol olurken, onu 65 ile Baf ve 59 ile Lefkoşa takip etti. Üçüncü ülke vatandaşlarının en çok tarla satın aldığı bölgeler ise 33 satışla Lefkoşa ve 20 satışla Limasol oldu.

Gazete, bu rakamların yalnızca tapusu güncellenmiş taşınmazlarla ilgili olduğunu, kayıt süreci tamamlanmamış mülklerin bu sayılara dahil edilmediğini vurguladı.

