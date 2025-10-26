4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operas-yonda isimlerinin baş harfleri R.B., B.B., Ö.B. ve S.K. olan 4 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda yaklaşık iki gram kokain ve çeşitli miktarlarda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi.

Lefkoşa’da uyuşturucu alma, verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan S.Ö.R.B., B.B. ve Ö.B. mahke-meye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Ekim 2025 tarihinde zanlı R.B.’nin tasarrufunda uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi alındığını ve Hamitköy’deki ikametgahı çevresinde pusu görevine başlandığını belirtti.

Polis, eve gelen R.B.’nin üzerinde yapılan aramada bir adet tütünle karışık ucu yanık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve iki adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, aynı evde misafir olarak bulunan B.B.’nin tasarrufunda da üç adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunduğunu, her iki zanlının suçüstü tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, B.B.’nin ifadesinde uyuşturucu maddeleri Ö.B.’den aldığını söylemesi üzerine söz konu-su zanlının da tutuklandığını ifade etti.

Polis, Ö.B. ile B.B.’nin evinde yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanı-lan sarma sigaranın bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, R.B.’nin ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeleri 24 Ekim’de Ö.B.’den bin TL karşı-lığında aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Bir kişi Metehan’da yakalandı

Polis, S.Ö.’nün de 24 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında Metehan bölgesinde yakalandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada yaklaşık iki gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bu-lunduğunu ifade ederek, ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.