Sürat, alkol, cep

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceki gün ülke genelinde kapsamlı trafik denetimi gerçekleş-tirdi. Yapılan kontrollerde toplam 2 bin 114 araç ve sürücünün durumu incelendi. Denetimler sonu-cunda 323 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 48 araç ise trafikten men edildi. Polis Basın Su-baylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, rapor edilen sürücüler arasında yasal hız sınırını aşarak araç kul-lananların sayısı oldukça yüksek oldu. Ayrıca, 19 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç sürdüğü tes-pit edildi. Bazı sürücüler, araçlarını ehliyetsiz veya sigortasız şekilde kullanırken, bazı araçlar ise mua-yenesiz ve seyrüsefer ruhsatsız olarak trafikte yer aldı. Kontroller sırasında sürüş esnasında cep tele-fonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler de belirlendi. Denetimlerde ayrıca bazı sürücüle-rin kamu taşıma işletme izni olmadan araç kullandığı ve tehlikeli sürüş gerçekleştirdiği kaydedildi. Elektrikli scooter kullanıcılarının kurallara uymadığı vakalar da gözlemlendi. Trafik levha ve işaretlerine uymayan sürücüler ile çeşitli diğer trafik suçları işleyenler de rapor edildi.

Rapor edilen suçlar

Yasal hız sınırını aşmak: 70

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 35

Trafik levha ve işaretlerine uymamak: 20

Alkollü araç kullanmak: 19

Muayenesiz araç kullanmak: 18

Sigortasız araç kullanmak: 8

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak: 4

*Elektrikli scooter kurallarına uymamak: 11

Diğer trafik suçları: 138



