‘Üretim yetersiz’

Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, tv2020’de yayınlanan Yüz Yüze programında yaptığı açıklamada, ekonomideki genel tablo ve özellikle tüketim kalemlerinde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

Cin, son dönemde gündemde olan et tüketimi ve tedarik sorunlarına dikkat çekerek, mevcut sorunların çözülmemesi halinde et arzının güneye kaymasının kaçınılmaz olacağını savundu. Cin, rekabetin oluşması ve fiyatların düşmesi için donmuş et ithaline izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Fiyat farklarının kontrol altına alınamaması durumunda kaçakçılığın artabileceğini ifade eden Cin, bu durumun maliyetinin doğrudan tüketiciye yansıyacağını söyledi.

Türkiye’de hayvan ithalatı yapıldığına dikkat çeken Cin, 85 milyon nüfusa sahip bir ülkede dahi dışarıdan canlı hayvan alımı gerçekleştirildiğini, birkaç yıl önce Güney Kıbrıs’tan karkas et alımı konusunda KTTO’nun da bir girişimde bulunduğunu hatırlattı.

Et fiyatları arasındaki farkın kapanmasının zor olduğunu savunan Cin, “Bu kadar fiyat farkı kapatılamaz” ifadesini kullandı. Güney Kıbrıs’ta da benzer sıkıntılar yaşandığını ancak farklı alternatifler doğrultusunda hayvan ithalatı yapılabildiğini belirtti.

Mevcut durumun devlet politikalarıyla şekillendiğini ileri süren Cin, piyasadaki ürün çeşitliliğine dikkat çekerek, “Bu ülkede taze meyve yetiştiren vardır ama donmuş sebze-meyve de geliyor ve fiyatı daha uygundur. Et de neden olmasın?” dedi.

Liderler görüşmesi sonrasında uzlaşıya varılan dört maddelik çerçeveye de değinen Cin, PDO menşeli ürünler konusunda kurulacak komite kararını değerlendirdi. “Hellim” tartışmalarının ardından şimdi de patates konusunun gündeme geldiğini belirten Cin, Kıbrıs patatesinin tescili için Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne başvuru yaptığını hatırlattı.

Cin, patates konusunda da hellimde olduğu gibi ilerleyen süreçte coğrafi işaret ve ortak kullanım tartışmalarının gündeme gelebileceğini ifade etti.