‘Dur’ Bilal dur

Suna ERDEN

Demirhan' da faaliyet gösteren Erülkü süpermarkette alışveriş yapan 25 yaşındaki kadının kalçalarını elleyerek cinsel saldırıda bulunan Bilal Barıtcı, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Olayın 2 Şubat’ta meydana geldiği, zanlının ise 3 Şubat’ta tespit edilerek yakalandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Şubat 2020 tarihinde Demirhan' da faaliyet gösteren Erülkü süpermarkete alışverişe giden G.D. isimli 25 yaşındaki kadının cinsel tacize uğradığını ifade etti. Polis, genç kadının şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ve marketin güvenlik kameralarının incelemeye alındığını söyledi.

Polis, görüntülerde 25-30 yaşlarında siyah saçlı ve eşofman giyen erkek bir şahsın G.D.’yi taciz ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu görüntülerde eşkali tespit edilen şahsın Değirmenlik’te yaşayan Bilal Barıtcı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının 3 Şubat 2020 tarihinde çalışmakta olduğu işyerinde tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, aynı gün zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçu itiraf ettiğini ancak yazılı dava tebliğini kabul etmediğini söyledi.

Avukatı, baskı yapıldı diyor

Polis, zanlı aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye değin cezaevinde tutuklu kalması talep etti.

Zanlının avukatı, ifadenin baskıyla alındığını ileri sürdü.

Mahkeme, iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.