2 gün içinde  yargılanacak

Akıncılar’da askeri yasak bölgede çamura batmış ve terk edilmiş halde bulunan Güney Kıbrıs plakalı Toyota Hilux marka aracın bagajında 4 av köpeği bulundu.

Polis köpekleri hayvan barınağına teslim ederken, yaptığı soruşturma sonucu aracın Yiannakis Aristidou’ya ait olduğunu tespit etti.

Askeri yasak bölgeyi ihlal edip kuzeye geçtiği belirtilen, Yiannakıs Aristidou, “Köpekleri gezdirirken yanlışlıkla geçtim” dedi.

Polis, 02 Şubat 2020 tarihinde Akıncılar’da askeri yasak bölge olan Havuz tepe yakınlarında çamura saplanmış vaziyette MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka araç tespit edildiğini belirtti.

Polis, aracın arka bagajında 4 av köpeği tespit edildiğini ifade etti.

Köpeklerin Lefkoşa Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınağına teslim edildiğini belirten polis, yapılan araştırmada MZB 972 plakalı Toyota Hilux marka araçla kaçak bir şekilde KKTC'ye geçen şahsın Güney Kıbrıs vatandaşı Yiannakıs Aristidou olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Aracı çamura batmış…

Polis, gözaltına alınan zanlının ifadesinde ara bölgede köpek gezdirirken yanlışlıkla askeri yasak bölgeyi ihlal ettiğini, KKTC topraklarına geçtikten sonra aracının çamura battığını iddia ettiğini söyledi.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlının 2 gün süre ile cezaevine gönderirken, 6 Şubat Perşembe günü askeri mahkemede yargılanarak ülkeden ihraç edilmedi bekleniyor.