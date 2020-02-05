Nureddin tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik Şube ekipleri, bir apartman dairesine düzenlediği operasyon sonucu 40 gram hintkeneviri ele geçirdi. Polis, Fares Nureddin Jaluta isimli zanlıyı gözaltına alarak dün mahkemeye çıkardı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, 3 Şubat 2020 tarihinde, zanlının kalmakta olduğu bir apartman dairesinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının huzurunda yapılan arama sonucunda, yatak odasında çekmece içerisinde 35 gram, evin ayrı bir odasında ise 6 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Safa, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.