Fantezi düşkünü

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye giren ve o anları gizlice cep telefonuna kaydeden Ahmet Aslan şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlının telefonunda yapılan incelemede cinsel içerikli video tespit edildi.

Zanlı özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, Ahmet Aslan’ın 23 Ocak tarihinde daha önceden tanıdığı kadınla Lefkoşa’da buluşup, evine götürdüğünü, orada cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Yavuz, zanlının beraber olduğu kadından izin almadan gizlice cinsel münasebetlerini cep telefonu ile kayda aldığını belirtti.

Zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadınla cinsel içerikli görüntülerinin tespit edildiğini kaydeden Yavuz, ülkede turist statüsü ile bulunan Ahmet Aslan’ın davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderdi.