3 bin lira ödedi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Yakın Doğu Üniversitesi’nin spor salonundan başkasına ait telefonu aldığı tespit edilen Nijeryalı öğrenci Emmanuel Bassey hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İncelenen kamera görüntüleri sayesinde yakalanan ve 2 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Bin liralık telefon çaldığı öne sürülen zanlı 3 bin TL’lik teminatla serbest kaldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Emmanuel Bassey’in hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını söyledi. Polis, 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonundaki bank üzerinde bir öğrenciye ait Bin TL değerindeki Samsung marka cep telefonunun kaybolduğunu, durumun kendilerine bildirildiğini ifade etti. Polis memuru, incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlının telefonu alırken tespit edildiğini belirtti.

Tespit üzerine zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını kaydeden polis, bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının kaldığı yerde arama yapıldığını ancak telefonun bulunmadığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, telefonun bulunmadığını ve zanlının suçlamaları kabul etmediğini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.