Ürünler imha edildi

Tarım Dairesi tarafından gerçekleştirilen haftalık denetimlerde, ithal edilen kırmızı elma ve börülcede limit üstü bitki koruma ürünü kalıntısı tespit edilirken, yerli üretim semizotunda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı. Uygunsuz bulunan ürünlerden elmanın imha edildiği, börülcenin ise menşeine iade edileceği açıklandı.

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizine tabi tutuldu.

Yapılan kontroller kapsamında toplam 37 ithal üründen numune alındı. Analiz sonuçlarına göre 35 ürün temiz çıkarken, iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü kalıntısı tespit edildi.

Non Foods’a ait kırmızı elmada limit üstü bitki koruma ürünü saptanması üzerine ürünün imha edildiği bildirildi. A. Kaner Ltd.’ye ait börülcede de limit üstü kalıntı bulunması nedeniyle söz konusu ürünün menşeine iade edileceği kaydedildi.

Yerli ürünlerin çoğu temiz çıktı

Yerli ürünlere yönelik denetimlerde ise 7 üründen numune alındı. Yapılan analizlerde 6 ürün temiz çıkarken, bir üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Mağusa’da üretim yapan Ayşe Dağtepe’ye ait semizotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu. Analiz sonucunun ardından söz konusu semizotunun imha edildiği belirtildi.

Tarım Dairesi’nin haftalık kontrolleri kapsamında hem ithal hem de yerli ürünlerden alınan numunelerin Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, ürünlerdeki bitki koruma ürünü kalıntılarının limitlere uygun olup olmadığı denetleniyor.

