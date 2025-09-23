Üstel başarı diledi

İskele’de hayata geçirilen Turizm Polisi uygulaması ülke geneline yayılıyor. Uygulama dün itibariyle Girne ve Lefkoşa’da da başlarken,

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Polis Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Müfettiş Muavini Metin Düzener basına açıklamada bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, göreve geldikleri günden bu yana halka yarım kalan tüm projeleri bitirme sözü verdiklerini belirterek, bir zamanlar terk edilen, atıl durumda olan Girne Antik Limanı’nın herkesin ziyaret edebileceği bir limana dönüştüğünü kaydetti.

Üstel, limanın artık yanı başındaki kalesiyle bütünleşen bir yere dönüştüğünü söyleyerek, “Bizim görevimiz ülkemize, vatanımıza, halkımıza hizmetin en iyisini götürmektir.” dedi.

Polis teşkilatını güçlendirmek için en çok personel alımını yapan hükümet olduklarını da vurgulayan Üstel, “Madem ki bir turizm adasıyız biz artık turizm polisini de bir kol olarak, bir şube olarak polisin içinde büyütüp, geliştirmek amacındayız.” şeklinde konuştu.

Turizm polislerinin herhangi bir olayı anında engelleyebileceklerini ya da trafikte yaşanan bir keşmekeşi anında önleyebileceğini belirten Üstel, ilk müdahale sonrasında konu hakkında bağlı oldukları polis karakollarına bilgi verip, olayı çözebileceklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, gelecekte ihtiyaç duyulması durumunda Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de de bu uygulamaya başlayacaklarını dile getirerek, göreve yeni gelen polislere başarı diledi.

Ataoğlu: Turizm polisinin görev alması önemli

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu uygulamanın ilkinin İskele bölgesinde başlatıldığını, zabıtalara ve polis gücüne ek olarak turizm polisinin de iç güvenliğin sağlanmasında görev almasının önemli olduğunu söyledi.

Turizm polislerinin yaşanacak sıkıntılara çok hızlı bir şekilde müdahale edebilecek kapasitede olduklarını belirten Ataoğlu, hatta olası sıkıntıların yaşanmaması için de görev alacaklarını kaydetti.

Uygulamanın hayata geçmesi için katkı koyan Başbakan Ünal Üstel ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Ataoğlu, hayırlı olmasını diledi.

Düzener: İki kişi dolaşacaklar ama arkalarına da bir güç olacak

Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Müfettiş Muavini Metin Düzener, uygulama hakkında bilgi verdi.

Turizm polisinin yeni kurulan bir birim olduğunu ve Polis Müdürlüğü’ne bağlı bulunduğunu kaydeden Düzener, ilk etapta dokuz personelin, haftanın üç günü belirli saatlerde ikişerli devriyeler olarak görev alacakları bilgisini verdi.

Lefkoşa ve Girne’deki görev yerleri

Lefkoşa’daki görev yeri ve hizmet binasının; Surlariçi, Selimiye Cami Bölgesinde - Vakıflar İdaresi tarafından Turizm Polisinin kullanımına verilen Mahmut Paşa Kütüphanesi yanındaki bina, Girne’de ise Girne Kalesi yakınındaki eski Girne Polis Müdürlüğü ek binası olduğu ifade edildi.

Görev saatlerinin hafta içi 16.00-22.00, hafta sonu 11.00-22.00 olduğu belirtilen açıklamada, öncelikli görev alanlarının Lefkoşa’da Surlariçi Bölgesi, Girne’de ise eski Turizm Yat Limanı ve çevresi olduğu kaydedildi.