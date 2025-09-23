Büyük fark var

Güney Kıbrıs’a 2025 yılının ilk sekiz ayında giden turistlerin sayısının 3 milyonu aştığı ve yeni bir rekor kırıldığı açıklandı. Kuzey Kıbrıs’a ise 7 aylık sürede hava ve deniz yoluyla gelen yolcu sayısının bir milyon 370 bin olduğu belirtildi. KKTC Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerinde sadece yolcu sayısı belirtildiği için turist sayısı bilinmiyor.

Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada bu yılın ilk sekiz ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış yaşandığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde turist sayısı 2 milyon 758 bin olarak kaydedilmişti.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden turistlerin ilk sırasında İngilizler, ikinci sırada ise İsrail vatandaşları yer alıyor.

Düşük fiyatlı uçuşlar sayesinde bu yıl Polonya ve Romanya’dan da çok sayıda turist ağırlayan Güney Kıbrıs’ın yıl sonunda 4 milyon hedefini aşması bekleniyor.

KKTC’ye gelenlerin çoğu Rus

Turizm Bakanlığı’nın 7 aylık istatistiklerine göre; Kuzey Kıbrıs’a yolcu olarak gelenlerin ilk sırasında 25 bin 967 ile Ruslar yer alıyor. Bunu 19 bin 186 ile Almanlar, 17 bin 651 ile İranlılar, 13 bin ile İngilizler izliyor.

Kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancıların sayısı bir milyon 88 bin, Kıbrıslı Rumların sayısı ise bir milyon 441 bin oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı bir milyon 680 bin olmuştu.