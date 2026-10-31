Üstel: İktidara devam

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde resmi adaylık başvurularını yaptı.

UBP milletvekili adayları ile Lefkoşa ilçesi belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adayları, dün düzenlenen program kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na resmi başvurularını gerçekleştirdi.

Adaylar, programa göre saat 13.00'te Sarayönü Atatürk Büstü'ne çelenk sundu. Saat 13.20'de mahkemeler önüne kortej yürüyüşü yapıldı ve saat 13.45'te milletvekili adayları Yüksek Seçim Kurulu'na resmi başvurularını yaptı. Aynı saatte Lefkoşa ilçesi belediye başkan adayları ile belediye meclis üyesi adayları da Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na başvurularını sundu.

Başvurular sonrası UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, basına açıklama yaptı. Üstel, seçim için geri sayımın başladığını belirterek, milletvekili belediye başkanı ve meclis üyesi adayları ile başvurularını yaptıklarını söyledi.

Üstel, başvurularının, ülkeye istikrarın devamı açısından hayırlı olmasını temenni ederek, ülkede istikrara ihtiyaç olduğunu, bunu hükümetleri döneminde gösterdiklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026, 10:08