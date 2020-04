Uyarılara aldırmadı

Lefkoşa’da dün trafik kurallarına uymayan Ayman Fagır kazaya neden oldu. Üç ayrı uyarıcı levha bulunmasına rağmen sağa dönüş olmayan yola giren Fagır, Halil Gencer yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekipleri her ihtimale karşı kaza mahalline gelip, sürücüleri kontrol etti.

Elde edilen bilgilere göre dün saat 15.45 sıralarında meydana gelen kaza Ayman Fagır’ın dikkatsizliği sonucu gerçekleşti.

Fagır, yönetimindeki ZMD 632 plakalı kiralık araçla Bedrettin Demirel Caddesi’nde U ve sağa dönüşü olmayan yola giriş yaptı.

Fagır, bu esnada cadde üzerinde yolunda seyreden Halil Gencer yönetimindeki LJ 369 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her araçta maddi hasar oluşurken, sürücüler yara almadı. Sağlık ekipleri, her ihtimale karşı kaza yerine gelip, Fagır ve Gencer’i kontrolden geçirdi.

Sürücülerin durumlarının iyi olması üzerine sağlık ekipleri kaza mahallinden ayrıldı.