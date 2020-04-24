Çin’den, 4’üncü uçak geldi

Çin’den, Güney Kıbrıs’a yeni sağlık malzemesi

Çin’den, 4’üncü uçak geldi

 Coronavirüs salgınına karşı mücadele Rum tarafına önemli miktarlarda sağlık malzemesi gönderen Çin’den dördüncü uçağın  Güney Kıbrıs’a ulaştığı bildirildi..
   Alithia gazetesi, Corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere Çin’den gönderilen ve büyük oranda hibe olan 7 ton tıbbi malzemenin içerisinde 140 yoğun bakım izleme ekranı, maskeler ve tulumlar gibi tıbbi malzemelerin bulunduğunu açıkladı. Malzemelerin sağlık çalışanlarının kullanımına verildiğini belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Çin hükümetine teşekkür ettiğini kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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