Çin’den, 4’üncü uçak geldi

Coronavirüs salgınına karşı mücadele Rum tarafına önemli miktarlarda sağlık malzemesi gönderen Çin’den dördüncü uçağın Güney Kıbrıs’a ulaştığı bildirildi..

Alithia gazetesi, Corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere Çin’den gönderilen ve büyük oranda hibe olan 7 ton tıbbi malzemenin içerisinde 140 yoğun bakım izleme ekranı, maskeler ve tulumlar gibi tıbbi malzemelerin bulunduğunu açıkladı. Malzemelerin sağlık çalışanlarının kullanımına verildiğini belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, Çin hükümetine teşekkür ettiğini kaydetti.