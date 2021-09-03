20 yıllık sorun çözülüyor

Başbakan Ersan Saner, DAÜ Per- Sen Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Açıklamaya göre, DAÜ Per- Sen Başkanı Erdal Altun yönetsel personelin kadro ve çalışma tüzüğünün 20 yıldır değiştirilememesi nedeniyle personel ve kadrolarda çok ciddi sıkıntılar yaşandığını ve mevcut tüzüğün üniversitenin ihtiyaçlarına cevap veremediğini kaydederek Başbakan Ersan Saner ve Bakanlar Kurulu’nun bir çalışma yaparak sorunun çözülmesi yönünde adım attığını belirtti.

Altun, Başbakan Ersan Saner’e DAÜ’ye gösterdiği ilgi ve Bakanlar Kurulu’na da tüzüğün geçmesinde verdikleri destek için teşekkür etti.

Başbakan Ersan Saner ise, DAÜ gibi ülkenin önemli bir üniversitesinin çalışanlarına dönük yapılan iyileştirmenin kendileri için de önemli olduğuna vurgu yaparak, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu: Kimsenin dokunamadığı tüzük…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ Per-Sen) Başkanı Erdal Altun ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanı Amcaoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) ülkenin yükseköğretiminin “önemli bir markası” olduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, Bakanlığın DAÜ Per-Sen’in yetkili organlarıyla yaptığı istişareler ve çalışmalar sonucunda, 20 yıldır kimsenin dokunmadığı “Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü”nde yapılması gereken değişiklikleri yaparak, yeni tüzüğü hayata geçirdiklerini söyledi.

DAÜ Per-Sen Başkanı Erdal Altun da, yönetsel personelin kadro ve çalışma tüzüğünün 20 yıldır değiştirilmemiş olmasından dolayı personel ve kadrolarda “çok ciddi sıkıntılar” yaşandığına, tüzüğün üniversitenin “ihtiyaçlarına cevap veremediğine” işaret ederek, Bakan Amcaoğlu’nun ilgisi ve Bakanlar Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar ile sorunun çözülmesi yönünde adım atıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 10:12