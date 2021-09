İçte 2 devlet

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İngiliz Çerçeveleri Hazırlık Aşamasında- Londra ‘Kendi Kendini Yöneten Bölgelerle’ Kıbrıs Sorunundaki Bir Sonraki Hamleleri Planlıyor” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, İngiltere’nin, özel temsilci aracılığıyla Rum tarafına yeni bir çözüm planı sunduğunu iddia etti.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müdür Yardımcısı Ajay Saharma’nın geçtiğimiz Temmuz ayında Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretinde, Rum müzakerecisi Andreas Mavroyannis’le görüştüğünü ve kendisine yeni fikirleri ilettiğini yazdı. Mavroyannis’in aktardığı yeni İngiliz planının Rum Ulusal Konseyi’nin son toplantısında Anastasiadis tarafından açıklandığını belirten gazete, bunun BM Genel Sekreteri’ne de iletildiğini savundu.

İngilizlerin 6 maddelik yeni Kıbrıs planı şöyle:

1. Eşit doğal haklar (egual inherent rights)

2. Kurucu ortaklar (co-founders)

3. Ortak sahipler (co-owners)

4. Kendi kendini yöneten varlıklar (self administrative entities)

5. Varlıklardan hiçbiri diğeri üzerinde egemenlik kullanmayacak (neither entity will exercise sovereignty over the other)

6. İçte iki devlet, dışta bir devlet (two states internally, one state externally).

‘Tehlikeli gündem’

Rum kesiminin İngilizlerle olan temaslarından, (İngilizlerin) yukarıda bahsedilen unsurların iki liderin ortak açıklamasına dahil edilmesini istediklerinin ortaya çıktığını öne süren gazete, buna paralel olarak Londra’nın Lute aracılığıyla, kendilerinin hazırladığı belgeyi çıkmazın aşılması yöntemi olarak ortaya koymaya çalışacağını ve Londra’nın, güven yaratılabilmesi için bunun bağlayıcı bir niteliği olmasını istediğini de belirtti.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Tehlikeli Bir Gündem Hazırlıyorlar- Siyasi Liderlik Birbirini Boğazlarken İngilizler Ortak Açıklama Yapılmasına Dair Bir Fikir Ortaya Atıyor- Ulusal Konseyde Ne İfşa Edildi- 5’inci Devletlerarası Başvuru İlerliyor” başlıklarıyla yer verdi.

Kıbrıs sorununda perde gerisinde meydana gelen şeylerin, dün gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısında siyasi liderliğin önüne konduğunu yazan gazete, elde edinilen bilgilerin, İngilizlerin perde gerisinde hareket ederek, iki liderin yeni bir ortak açıklama yapmasını ileriye götürdüklerinden söz ettiğini iletti.

İngilizlerin bu ortak açıklamaya “eşit statünün tanınmasına ilişkin Türk talebi mantığında hareket eden ifadeler” koymak istediklerini kaydeden gazete, “bu tehlikeli gündemin New York’ta yapacağı temaslar esnasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önünde bulunmasının ihtimal dışında olmadığına” işaret etti.

