Halka çağrı yaptı: Aşı olun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’dan hastaların durumu hakkında bilgi de alan Tatar, aşılanmanın teşvik edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da eşlik etti.

Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada aşılanmayı teşvik etmek gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, salgının önüne ancak bu şekilde geçileceğini dile getirdi. Başbakanlığı döneminde Covid-19 salgınıyla mücadelede Acil Durum Hastanesi’nin hizmete girmesi için büyük çaba gösterdiğini anlatan Tatar, hastane hizmete girdikten sonra oldukça önemli bir rol oynadığını belirtti. Tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde ağır koşullar altında gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkürlerini ileten Tatar, aşı olmayanları teşvik etmeye devam edilmesini istedi.

Uçaner: 18-45 yaş arası hastalar yoğunlukta

Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar’ı hastaların son durumuyla bilgilendiren Dr. Erol Uçaner, Acil Durum Hastanesi’nde şu anda tedavi görmekte olan hasta sayısının 68 olduğunu, yatak kapasitesi artırılan yoğun bakım ünitesinde ise 21 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti. Acil Durum Hastanesi’nin bütün altyapısının hazır olduğunu dile getiren Uçaner, 18-45 yaş arası hastaların yoğunlukta olduğu bilgisini vererek, aşılanmanın hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Oygar: Ülkede yeterli miktarda aşı var

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ise, aşılanmanın hızlanarak aşılı oranının %80’lere çıkması gerektiğini vurgulayarak, ülkede yeterli miktarda aşı olduğunu hatırlattı. Oygar, AdaPass uygulaması ile de aşılanmanın teşvik edildiğini dile getirdi.

Kazakistan’dan misafir geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’i kabul etti.

Açıklamaya göre, kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Kazakistan Eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’in Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkisi ve KKTC’yle ilgili görüşlerinden duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kardeş ülke Kazakistan’daki soydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik arzusunun altını çizdi.

Hali hazırda özelde Kazakistan, genel ölçekte Türki cumhuriyetlerle kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmeye çalışıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ilişkilerin kalıcı olması için kurumsal anlamda da birtakım ilişkilerin kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet’in şahsında tüm Kazak halkına sevgi ve selamlarını iletti.

Kazakistan eski Milletvekili Dosmukhamet Nur Ahmet de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın kalbinin Türk dünyası için attığını belirtti.

Dosmukhamet Nur Ahmet, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçimi kazanarak Cumhurbaşkanlığı görevine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tatar, Türkiye yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 -7 Eylül tarihlerinde Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere davetli olarak katılacak. Tatar, bu sabah 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2021, 10:36