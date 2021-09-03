Melis GÜNEL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) eski Başkanı Ahmet Kaptan, 2020’de ek mesailer için 189 milyon lira ödendiğini belirtti. Kaptan, “Bunu yapmak yerine yüzlerce hemşire ve çok sayıda doktor istihdam edebilirlerdi” dedi. Kaptan dün tv2020’de yayınlanan Güne Merhaba programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamada hükümeti eleştiren Kaptan, ekonomi ve sağlıkla ilgili attığı adımların kaosa neden olduğunu belirtti.

Kaptan, ‘Ülkede kriz vardır’ denilerek hükümetin aklandığını savundu. Sağlık altyapısındaki eksikliklere değinen Kaptan, hastanelerde kan tahlili yapılması için lazım olan kitlerin bile olmadığını vurguladı ve “Sağlık bu kadar önemsiz mi?” dedi.

Programda ek mesai konusuna da değinen Kaptan, şunları belirtti:

“2019 yılında 195 milyon TL, 2020 yılında ise 189 milyon 502 bin TL ek mesai ücreti ödendi. Neden miktar azaldı? Müdahale edilip ödenen miktar azaldı zannetmeyin. 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında ek mesailer yalnızca sağlık alanındaki giderlere ödendiği için bu rakamlar ortaya çıktı.

36,5 yıllık görev süremde 5 iş yerinde personel eksikliği giderilmedi. Bu beş iş yeri; Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Dairesi ve Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık ve Limanlar Dairesi, ayrıca Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Gümrük Dairesi’dir.

Ek mesai hep olacak

“Ek mesai hep vardı ve var olacak” ifadelerini kullanan Kaptan “çünkü hiçbir zaman yaraya neşter vurulmadı” dedi.

Ahmet Kaptan sözlerini şöyle sürdürdü:

“300 lise, 600 üniversite mezunu istihdam edilseydi yani 900 istihdam yapılsaydı 95 milyon maaş ödenecekti. Hükümet bunu 2019’da yapmış olsaydı vereceği miktar 51 milyon lira olacaktı.

Hâlbuki 189 milyon verdi. Şu anda 841 çalışan, 100 de geçici hemşire vardır. Bu kişilerin verimli çalışması için bin 270 hemşire alınması gerekiyor. Bu insanlar neredeyse 24 saat çalışıyor. Bizim bir an önce hükümetlerden kurtulmamız lazım. Seçime değil kararlı icraata ihtiyaç vardır.”