Belediyede işler karıştı

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, çalışanların maaş, ek mesai ve sendikal haklarını zamanında alamadıkları gerekçesiyle dünden itibaren süresiz greve gitti.

Eylem kararı alan sendika Anıt Çembere yürüyüş de gerçekleştirdi.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada iki ay önce aynı nedenlerle uyarı grevi yapıldığı hatırlatıldı ancak sendikanın tüm uyarılarına rağmen bir sonuca varılamadığı kaydedildi.

Belediye idaresinin çalışanların hiçbir öneri ve iyi niyet girişimini kabul etmediği, gereksiz harcamalar ile yanlış istihdam politikalarına devam ettiği savunulan açıklamada, “Çalışanlarına değer vermeyen, antidemokratik baskılar uygulayan, belediyenin araç-gereç filosunu tüketen, belediyenin piyasadaki onurunu ayaklar altına alan bu anlayış, önce Gazimağusa Belediyesi’ne, sonra çalışanlarına ve doğal olarak da Gazimağusamıza zarar veriyor” ifadeleri yer aldı.

Yalınkaya mücadeleyi selamladı

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın, Mağusa Belediyesi’nde başlattığı mücadeleyi selamlayarak ve destek belirtti.

Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa Belediyesi’nde yaşananların kendilerine geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananları hatırlattığını savundu.

Özkıraç destek belirtti

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının, Gazimağusa Belediyesi’nde başlattığı greve destek belirtti.

Özkıraç yazılı açıklamasında, Mağusa Türk Genel-İş’in haklı mücadelesini sonuna kadar desteklediklerini kaydederek “Aylardır sorunlarına çözüm üretilmeyen Mağusa Belediyesi emekçilerin ortaya koyduğu direnişin mutlaka kazanılacağını ve kaybedenin emek karşıtı anlayışın olacağından hiç bir şüphemiz yoktur. Mağusa Belediyesi emekçilerinin ortaya koyduğu direnişi EL-SEN olarak selamlıyor ve dayanışmamızı belirtiyoruz” ifadelerine yer verdi.