Dünyalılar ve Kökler Sergisi açıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun "Gençleri Sanata Teşvik Projesi" kapsamında, bir gencin eserlerinden oluşan "Dünyalılar ve Kökler” Sergisi, Girne Belediyesi iş birliğiyle, Girne Sanat Galerisi’nde açıldı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışında konuşma yapan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu'nun kendileri için çok önemli taşıdığını, toplumsal görev üstlenen bir komisyon olduğunu söyledi.

Güngördü, zor durumdaki gençlere destek çıkarak, gençlerin böyle güzel işlere imza atmalarını sağlamanın örnek teşkil eden davranışlar olduğunu kaydederek komisyonu bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumu için yaptıklarından dolayı tebrik etti.

Sergi 13 Temmuz Pazartesiye kadar 10.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek.