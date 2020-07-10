İleri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı

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Havaya ateş açma ve uyuşturucu olayında 2 kişi daha tutuklandı

İleri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı
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Lefkoşa’da araçtan havaya ateş açılmasıyla ortaya çıkan “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde ve Tasarrufu ve Meskun Mahalde Ateş Açma” olayıyla ilgili ileri soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.
Polis bülteninde yer alan bilgiye göre, M.A.(E-20) ve S.D.(E-24) tutuklandı.
Seyir halindeki araçtan havaya ateş açma meselesinde aranan 4 kişi dün tutuklanmıştı. Söz konusu olayda arabada ve Gönyeli’deki bir apartmanın merdiven boşluğunda da uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 16:09
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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