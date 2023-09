Vatandaşlar siyasilerinde araştırılmasını istiyor

Ömer KADİROĞLU

Polis, sahte reçete konusunda başlatılan soruşturmayı genişleterek sürdürürken, gelişmeleri takibe alan vatandaşlar “bu mesele bazı doktor ve eczanelerin yaptıklarıyla sınırlı kalmamalı. Bunlara olanak sağlayan siyaset ve üst düzey devlet yönetimi de soruşturma kapsamına alınmalı” diyor.

Yaşanan olayların denetimsizlikten ve siyasetin yozlaşmasından kaynaklandığını belirten vatandaşlar, polisin ve yargının bağımsızlığına güven belirtiyor. Ülkenin birçok açıdan kirlendiğini ve halkı umutsuzluğa düşürdüğünü belirten vatandaşlar, caydırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini istiyor.

Ne dediler?..

Derviş Kâhya

“Sahte reçete vurgunu olayı genişledi ve tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum hoş bir şey değildir. Ülke olarak kritik günlerden geçiyoruz. Bir birimize destek olmamız gereken güven içinde geçireceğimiz günler yerine gemisini kurtaran kaptan misali gidiyoruz.”

Ali Tüfekçi

“Sahte reçete vurgununda tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Bu gibi durumların yaşanmasının nedeni başıboşluktur. Denetimler yapıp bu konularda önlemler alınması gerekiyor. Bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Ülkede bu olayın dışında yolsuzluk ve vurgunlar olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sıkı denetimler yapılmalıdır. Denetim olmayan yerde her türlü olay yaşanıyor.”

Veli Çoban

“Sahte reçete vurgununa karışanların en ağır şekilde cezalandırılmaları gerekiyor. Ülkede bu olayın dışında daha yolsuzluk ve vurgun olaylarının olduğunu düşünüyorum. Elektrik Kurumunda da yolsuzluk olduğunu düşünüyorum ancak kimse denetlemiyor. Denetleyicilerimizde de iş yoktur.”

Ahmet Haksız

“Reçete sahteleme olayı ile ilgili tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Herkes kolay para kazanma derdindedir. Bu olayın dışında ülkede daha yolsuzluk ve vurgun olaylarının var olduğunu düşünüyorum ancak denetleme olmadığı için ortaya çıkmıyor. Bir de bu ülkede büyükler yolsuzluk yaptığında ortaya çıkmıyor.”

Cevdet Amca

“Sahte reçete vurgunu olayı büyüyor. Eğer bu kişiler bu suçu işlediyse cezalarını da çekmelerini istiyorum. Ülkede bu olayın dışında vurgun ve yolsuzluk olaylarının var olduğunu düşünüyorum. Devletin bu noktada denetim yapması gerekiyor ancak öyle bir şey göremiyoruz. Her şey gelişi güzel gidiyor ve sanki bir devlet otoritesi olmadan yaşıyoruz.”

Mustafa Alsancak

“Sahte reçete vurgunu olayını takip ediyorum. Bu olay genişledi ve tutuklu sayısı her geçen gün artıyor. Bu sahte reçete vurgunundan önce zaten daire müdürleri, müsteşarlar ve idarecileri bu memleketi zaten soydu. Her kademede usulsüzlükler olmaktadır. Yönetimin içinde olan bir vekil dünya kadar yedi içti ve şimdi İstanbul’da zevki sefa sürüyor. Olmaması gereken olaylar maalesef bu ülkede yaşanıyor. Bu ülkede bu olaydan başka yolsuzluk ve vurgun olaylarının olduğunu düşünüyorum. Yargılama yapılacaksa geçmişte de vurgun yapanların bulunarak yargılanması gerekiyor. Yolsuzluk ve vurgun yapanlar kelepçelenecekse siyasilerin de dâhil olmak üzere kelepçelenmesi gerekiyor. Memlekette denetim yok ve denetim olmayan yerde her türlü suç işlenmektedir.”

Recep İnanç

“Keşke böyle durumlar bu adada yaşanmasa ve insanlar elde ettiklerini legal yollardan elde etse. İnsanların bir hırs içinde olduklarını ve bu gibi suçlara bu hırsları yüzünden bulaştıklarını düşünüyorum. Bu olaydan ziyade yolsuzluk ve vurgun olaylarının bu ülkede daha çok olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hükümetin denetim yapması gerekiyor. Herkes kendi başına işini yapıyor ve denetim eksikliği nedeniyle de illegal işler yaşanıyor.”

Servin Meraklıoğlu

“Sahte reçete vurgun olayında tutuklu sayısı artıyor. Bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Yolsuzluğa bulaşan kişilerin uzun süze mahkûm edilmesini istiyorum ki belki arkası gelmez.”

Mehmet Meraklıoğlu

“Bu olayla ilgili tutuklu sayısı artıyor. Suçlu olanların cezalarını çekmesini istiyorum. Bu işin içinde kimler varsa hepsi cezalarını çeksin. Ülkede bu olayın dışında başka yolsuzluk ve vurgun olaylarının daha da olabileceğini düşünüyorum ve devletin bu önlem olabilmesi için denetim yapması gerekiyor.”

Adem Ulaş

“Sahte reçete vurgunu olayında tutuklu sayısı artmaya devam ediyor. Bu gibi olayların denetimsizlik nedeniyle yaşandığını düşünüyorum. En üstten en alta kadar bu suçlar işlenebiliyor. Bu olayın dışında yolsuzluk ve vurgun olaylarının daha çok olduğunu düşünüyorum ve tek çözümü denetimdir.”

Salih Serçelik

“Bu olay daha da büyüyecek. Keşke bütün bakanlıklarda böylesi olayların ortaya çıkması için çalışmalar yapılsa. Korkarım temiz insan zor bulacağız. Bu gibi suçları işleyenlerin güneş yüzü görmemesini istiyorum. Ben kamuda çalıştım ve diyebilirim ki yolsuzluk yapan çok fazladır. Partilerde de çalmak için bir sürü insan örgütleniyor. Bu gibi olayların mevcut koşullarda önüne geçilebileceğini düşünmüyorum.”

Mehmet Kurtulmuş

“Sahte reçete vurgununu duydum ve üzüldüm. Bu gibi olayların yaşanması kabul edilemez. Bence bu tutuklananlar birilerinin kurbanı oldu. Bu gibi olayların önlenmesi için denetimler yapılması gerekiyor. Ülkede yolsuzluk ve vurgunun sadece bununla sınırlı kalmadığını ve çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Sıkı denetim olmadığı sürece bu ülke bir adım ileriye gitmeyecektir.”

Mehmet Özdoymuş

“Sahte reçete olayı her geçen gün büyüyor ve tutuklu sayısı artıyor. Bu olayların içinde doktorların da olması utanç vericidir. Doktorlar dünya kadar maaş ve vizite parası alırken bir de böyle doyumsuzca davranmaları kabul edilir değildir. Bu memlekette yolsuzluk ve vurgun olayının bununla sınırlı olmadığını ve çok daha fazlasının olduğunu düşünüyorum. Bu noktada bu gibi olayların yaşanmaması ve yaşananların da ortaya çıkarılarak suçluların yargılanması adına etkin denetimler yapılması gerekiyor.”

Cemal Okyay

“Bu olay her geçen gün büyüyor ve bu suçu işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Bu reçete vurgunundan ziyade çok daha fazla yolsuzluk ve vurgun olaylarının olduğunu düşünüyorum. Bu gibi olayların yaşanmasının tek nedeni denetimin olmamasıdır ve en erken zamanda etkin denetimlerin başlatılması şarttır.”

Uluhan Başsın

“Sahte reçete vurgununda her geçen gün tutuklu sayısı artıyor. Bu olayın yeni değil yıllardan beri var olduğunu düşünüyorum. Bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayın dışında vurgun ve yolsuzluk olaylarının yaşandığını düşünüyorum. Bu gibi olayların sıkı denetimlerle önleneceğine inanıyorum.”

Reşat Çakır

“Sahte reçete vurgununda tutuklu sayısı artıyor. Hükümet hırsız bunlar daha hırsız. Bu gibi olayların yaşanmasını doğru bulmuyorum. Bu olayın dışında ülkede yolsuzluk ve vurgun olduğunu özellikle hükümetin yaptığı bütün işlerde yolsuzluk ve vurgun olduğunu düşünüyorum. Bunların önüne geçilebileceğine inanıyorum.”

Mehmet Kurumanastırlı

Bu ülkede bir devlet kuruldu ve 50 yılda bütün kurumları iflas etti. Biz devlet olamadık. Kurumlar var ancak çalışmıyor ve bu nedenle de bu gibi olaylar sadece buz dağının görünen tarafıdır. Bunun altını karıştırdığınızda çok daha büyük yolsuzluk ve vurgun vardır. Bu ülkede bunun yanında çok daha fazla vurgun ve yolsuzluk olayı vardır ve önüne geçilemez.”

Erbil Bozat

“Sahte reçete vurgunu olayı genişliyor ve tutuklu sayısı artıyor. Bu olaylar kabul edilir değil ancak memleketin her yeri çöktü. Bu işten birilerinin hapis yatacağını veya adaletli bir durum olacağını düşünmüyorum. Eczacıların yaptığı vurgun hiçbir şeydir. Zamanında Teknecik Elektrik Santraline alınan yakıtın da vurgun olduğunu biliyoruz. Daha büyük yolsuzluklar da vardır. Bu olay çok da büyük değil ama daha büyük vurgun ve yolsuzluklar vardır.”

Bülent Ecelier

“Sahte reçete vurgunu olayı aslında alışılmış bir durumdur. Vurgun bu ülkenin her yerinde vardır. Denetim ve inceleme olmadığı için bu gibi olaylar yaşanıyor. Böyle devlet olursa daha çok şey olur. Ülkede bu olayın dışında daha fazla vurgun ve yolsuzluk olduğunu düşünüyorum. Bu gibi olayların önüne ancak denetim yaparak geçebilirler.”