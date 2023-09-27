Gezer'in ayağı kırıldı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana gelen sokak kavgasında 3 kişi tutuklanırken, bir kişinin ayak bileği kırıldı.

Tutuklanan Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, olayın 24 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Sarayönü market önünde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Emre Güneş, Eyüp Güneş ve Aslan Yılmaz Güneş’in henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı İlhan Gezer'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettikten sonra, sağ ayak bileğinin kırılmasına neden olduklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 25 Eylül 2023 tarihinde tutuklandıklarını, İlhan Gezer’in ise sağ ayağında oluşan kırık nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındığını belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 10 bin TL nakit teminat yatırması ve her biri için bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.