Sahte reçete vurgunu soruşturması kapsamında Lefke’de ele geçirilen 26 torba barkotları kesili ilaçla ilgili biri eczacı, diğeri vatandaş 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada “Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı ve bir vatandaş tutuklanmıştır” denildi.
Biri eczacı
Lefke’de ele geçirilen 26 torba dolusu ilaçla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı
Sahte reçete vurgunu soruşturması kapsamında Lefke’de ele geçirilen 26 torba barkotları kesili ilaçla ilgili biri eczacı, diğeri vatandaş 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada “Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı ve bir vatandaş tutuklanmıştır” denildi.
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