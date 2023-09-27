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Biri eczacı

Lefke’de ele geçirilen 26 torba dolusu ilaçla ilgili olarak 2 kişi tutuklandı

Biri eczacı
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Sahte reçete vurgunu soruşturması kapsamında Lefke’de ele geçirilen 26 torba barkotları kesili ilaçla ilgili biri eczacı, diğeri vatandaş 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada “Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı ve bir vatandaş tutuklanmıştır” denildi. 
 

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023, 10:00
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