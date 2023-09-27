Sahte reçete vurgunu soruşturması kapsamında Lefke’de ele geçirilen 26 torba barkotları kesili ilaçla ilgili biri eczacı, diğeri vatandaş 2 kişi tutuklandı. Polisten yapılan açıklamada “Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen bir eczacı ve bir vatandaş tutuklanmıştır” denildi.



Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023, 10:00