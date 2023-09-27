‘Çok pişmanım’

Güney Kıbrıs’ta hazırladığı sahte araç sigortasıyla Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Stefanos Symeonides amacına ulaşamadı. Sınır kapısında yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı işlediği suçtan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

Polis, zanlının 25 Eylül 2023 tarihinde saat 18.50 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken, daha önceden sahtelemiş olduğu sigorta poliçesini görevli memuru verip, tedavüle sürmek istediği esnada suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, sahte belgenin incelenmek üzere emare alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise suç işlediğinin farkında olduğunu, pişman olduğunu, özür dilediğini söyleyerek, teminatla serbest bırakılmayı talep etti.

Mahkeme, talep edilen süre yerine zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.