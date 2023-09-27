Geleceğe ışık tutacak

KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı “KKTC 50. Yıl Vizyonu” isimli toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.

Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda dün saat 11.30’da başlayan toplantıda Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar katıldı.

Başbakan Ünal Üstel, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" konulu "KKTC'nin 50. Yıl Vizyonu" isimli bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" hazırlıklarında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının yanında 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasını hedeflediklerini belirtti.

Üstel, “İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin sadece 5 yıllık geleceğinin değil, 10 yıllık hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacak” dedi.

Ülkenin en büyük sıkıntılarından birinin veriye ve bilgiye dayalı olmayan, plansız büyüme ve gelişme olduğunu ifade eden Üstel, “Elinizde yeterli bilgi yoksa, nüfusu planlayamazsınız. Nüfusu planlayamazsanız eğitimi, sağlığı, ulaştırmayı, enerji ihtiyacınızı, su ihtiyacınızı, konut ihtiyacınızı, kamuyu, yatırımlarınızı planlayamazsınız. O yüzden 5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz ve 2024 yılının ilk çeyreğinde planı hayata geçirip vizyonumuzu bu veriler ışığında güncelleyeceğiz” diye konuştu.

Tüm siyasi partilerin kalkınmanın planlı ve programlı bir şekilde olması noktasında hemfikir olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, Hükümetin bu konuda gerekli iradeyi ve kararlılığı ortaya koyduğunu belirtti. Üstel, ortak akılla çalışmayı ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirlemeyi temenni ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık zaman kaybedemez. Dünya ile kucaklaşma talebimiz var. Bu noktada dünya ile kucaklaşmaya da hemen hazır hale gelmeliyiz. Biz bu hedef doğrulusunda elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz ve koyacağız” dedi.

KKTC’nin 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın hazırlanmasına çalışacak tüm uzman ve katılımcılara teşekkür ederek iyi çalışmalar dileyen Üstel, ortaya çıkacak planın ülkenin sadece 5 yıllık değil, 10 hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacağına inanç belirtti.

Üstel, “40 yıllık süre içerisinde elde ettiğimiz kendi kendimizi yönetme deneyimimiz bizi belirli hedeflere ve noktalara taşıdı. Kazandığımız bu deneyimle 50. yıl vizyonumuzu hatta 60. yıl vizyonumuzu daha iyi şekilde belirlemeliyiz” dedi.

Sorulara cevap verildi

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik ve yol aydınlatmaları ile ilgili sorular üzerine, trafik sorununun en büyük sorun olduğunu söyledi. Aydınlatma konusunda boşluk olduğunu kaydeden Arıklı, bu sorunu kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile ülkede 320 kilometrelik yol yapımının devam ettiğini, bugün Ankara’ya gideceğini ve sorunun çözümü için gereken görüşmeleri yapacağını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, sorunlar üzerine büyük bir cesaretle gittiklerini, ancak biriken çözümler için zamana ihtiyaç olduğunu; Türkiye ile birlikte en büyük sorunları en süratli şekilde çözmek için protokoller kapsamında 2027’ye kadar hükümet olarak büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, ilaç temini ile ilgili sıkıntı olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü, normal vatandaş gibi süreci takip ettiklerini, reçetelerle ilgili mağdur olan hasta varsa Bakanlığa başvurmasını istedi. Gardiyanoğlu, kronik hastaların 6 aylık reçete imkanı ile ilacına ulaşacağını belirtti.