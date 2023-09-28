Süreç yakından takip edilecek 

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği illerden Adıyaman ilinden sonra Hatay’a geçerek burada da görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyet bu kapsamda Hatay Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Doğukan Mızrak’ı ziyaret ederken, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ile de görüşerek süreç hakkında bilgiler aldı.

Heyette Hasipoğlu’nun yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, DP Milletvekili Serhat Akpınar, YDP Milletvekili Talip Atalay, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ve Meclis Hukukçusu Sevi Çağdaş Dayıoğlu yer aldı.

Görüşmelerde ayrıca KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve KTTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da hazır bulundu.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Hatay Vali Yardımcıları ile AFAD il Merkezindeki görüşmede yaptığı açıklamada, Adıyaman gibi Hatay’da da kendileri için yıllarca derin izler bırakacak bir acı yaşandığını anımsattı.

Meclis Deprem Komitesi Adıyaman’da

Türkiye’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, Ankara’nın ardından KKTC vatandaşlarının hayatını kaybettiği illerden biri olan Adıyaman’da görüşmeler gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu Başkanlığındaki heyet, bu kapsamda havayolu ile Ankara’dan Adıyaman’a geçerek Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile bir araya geldi.

Heyete Adıyaman’da katılan KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın yanı sıra KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen de görüşmede hazır bulundu.

Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu yeni göreve başlayan Başsavcı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve dava süreci hakkında bilgi aldıklarını kaydetti.

Ankara’da Türkiye Barolar Birliği ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Ankara’da Türkiye Barolar Birliği ile bir görüştü.

Birliğin Genel Merkezinde yer alan görüşmede Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Komite üyelerine deprem sonrası yaşanan adli süreç konularında bilgiler verildi.

