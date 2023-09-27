Öğrenciymiş

Lefkoşa’da bir markette alışveriş yapan 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Tanzanya uyruklu Abdul Majid Süleman Abdalla hakkındaki soruşturma tamamlandı. Üniversite öğrencisi olan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 23 Eylül 2023 tarihinde saat 21.15 sıralarında Küçükkaymaklı’da faaliyet gösteren bir market içerisinde, alışveriş yapmakta olan M.Ş'nin arkasından yaklaşıp, kalçasına cinsel organını dayamak suretiyle cinsel saldırıda, bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının aynı gün şikayet üzerine tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.