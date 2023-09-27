Sevenleri gözyaşı döktü

Ömer KADİROĞLU

Türk medyasının önemli isimlerinden, Diyalog gazetesi yazarı Metin Münir dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Metin Münir için Girne Nurettin Ersin Paşa Camisinde kılınan ikindi namazı sonrasında düzenlenen törene çocukları, aile yakınları ve arkadaşları katıldı. Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, eski bakanlardan Süha Türköz, Özdil Nami, Atay Ahmet Raşid, Diyalog TV’de Metin Münir’le ‘68’li Mülkiyeliler’ programına katılan emekli büyükelçi Daryal Batıbay, işadamı Erdil Nami, Liberal Demokrat Parti eski başkanlarından Cem Toker, gazeteci ve yazar dostları da son yolculuğunda onu yalnız bırakmadı.

Nurettin Ersin Paşa Camisindeki törenden sonra Ozanköy Mezarlığına götürülen Metin Münir burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023, 09:51