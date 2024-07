Vatandaştan Kıb-Tek’e sert eleştiriler geldi

Serdar ŞENGÜL

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Haziran ayına ait faturaları dün itibariyle abonelere göndermeye başladı.

Elektrik faturalarını gören vatandaşlar şoka uğradı. Faturalarını sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, fahiş tutarlardan dert yandı.

Cevdet Aktepe isimli vatandaş sosyal medya paylaşımında evine 25 bin TL elektrik faturası geldiğini belirtti. Aktepe, “Fabrika mı işletiyoruz” diyerek, isyan etti.

Ezel Demir de Mayıs ayında 5 bin 237 TL olan faturanın Haziran ayında 11 bin TL’ye yükseldiğini belirtti. Demir,” Elektrik Dairesine gidip Mayıs- Haziran aylarına ait dökümleri alacağım ve karşılaştırma yapacağım” dedi.

Gazimağusa’da işlettiği kasap dükkanına 46 bin TL fatura gelen Mehmet Güder de fahiş artışa tepki gösterdi. Güder paylaşımında “Hazmedemedim, bu mesleği bırakma zamanının geldiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Alev Kılıç, “Her ay 3 bin TL tutarında gelen fatura 9 bin TL’ye çıktı” derken, Demre Coşkun,” Bu zam değil soygundur, normalde 3 bin civarı gelen fatura 11 bin TL geldi” ifadesini kullandı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar ise hem yüksek faturalardan hem de sürekli yaşanan elektrik kesintilerinden dert yandı.



Ne dediler…?

Özel Beran

“Elektrik bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir. Hem dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz hem de yeterli hizmet alamıyoruz. Güney Kıbrıs’ta yapılan yeşil enerji yatırımlarını bizim hükümetlerimizin örnek alması gerekir. Hem çevreci hem ekonomik çözümler varken bizler Çatalköy’den yükselen kara dumanlar ile kanser oluyoruz.”

Savaşay Uludağ

“Yüksek elektrik fiyatları herkesin bütçesini zorlamaya başladı. Üretim maliyetleri vatandaşın sırtına yükleniyor. Oysa yılın neredeyse 12 ayı güneşli olan ülkemizde alternatif üretim yolları bulunabilirdi ve halka böyle pahalı elektrik verilmezdi. Yeşil ve çevreci elektrik üretimi konusunda Rumları örnek almak gerekiyor. Onlarda rüzgar tribünlerinden üretilecek elektrik konusu gündemde ancak bizim taraftan yine ses yok. Her gün elektrik sıkıntısı yaşıyoruz ve üstelik kabarık faturalar ödüyoruz.”

Ertuğrul Eğlenceli

“Biz ailece güneş enerjisi ile evimizde elektrik üretiyoruz bizi bu kullanıma faturalar ve kesilen elektrikler itmiştir. Şimdi bu konuda da çok zorluk yaratıyorlar her isteyen şu an kolay olarak güneş enerjisini kendi imkanlarıyla yapamıyor, bürokratik birçok engel Var. Umarım bu konuda devlet gerekli altyapıyı hazırlamak için kolları sıvamıştır, yoksa işimiz çok zor.”

Güven Varoğlu

“Ülkemizin en büyük sıkıntısı elektriktir. Sürekli yaşanan kesintiler ve yüksek meblağlı faturalar vatandaşı bezdirmiştir.”

Aynur Elmas

“Elektrikle ilgili sorunlar bitmiyor. Ya sürekli zam oluyor ya da sıcak veya çok soğuk havalarda kesintiler yaşanıyor. Umarım yetkililer yeni bir enerji planıyla yaşanan sorunları çözecektir, inancımız bu yönde.”

Mustafa Şener

“Son aylarda yapılan zamlar, yüksek faturalar, sürekli yaşanan kesintiler ülkede elektrik enerjisiyle ilgili birçok sıkıntı olduğunu gösteriyor. Defalarca enerji çalıştayları yapıldığı halde henüz oturaklı bir enerji planımız ne yazık ki yok. Güneyi bu konuda örnek almak kılavuz edinmek en doğru olandır.”

Bekir Hınçal

“Elektrik sorunu bitmiyor, faturalar gün geçtikçe kabarıyor, art arda kesintiler oluyor. Yaz aylarında yaşanan kesintiler daha da bir kötü oluyor. Vatandaş, yüksek faturalar ödediği halde yeterli hizmet alamıyor.”