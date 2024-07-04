Aylık zarar 100 milyon





Ömer KADİROĞLU

Zamlı elektrik faturalarını alan vatandaşlar ‘Yandık Allah’ diye feryat ederken, Elektrik Kurumu’nun bu fiyatlarla dahi zarar ettiği belirtiliyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Elektrik Kurumu ayda 100 milyon lirayı bulan zararın karşılanması için Maliye Bakanlığı’ndan ödenek bekliyor. Bakanlığın, bu miktarı ödememesi halinde kurumun faaliyetlerini sürdürmesinin mümkün olmadığı iddia ediliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması nedeniyle beton binaları soğutmanın zor olduğunu söyleyen kurum yetkilileri, son haftalarda vatandaşların klimalara yüklendiğini, dolayısıyla yakıt tüketiminin arttığını ifade ediyor. Normalde günlük yakıt ihtiyacının 300 ton olduğunu belirten kurum yetkilileri, son günlerde bu miktarın bin tona kadar ulaştığını söylüyor.

Vatandaşlar ise, yeni faturaları ödemekte zorlandıklarını belirterek, dar ve sabit gelirli insanların ciddi sıkıntı çektiğini ifade ediyor.

Ne dediler?..

Osman Şahbaz

“Elektrik faturam henüz gelmedi. Geçen ay bin 200 lira gelmişti ancak tahminime göre bu ay 5 bin 500 gelecektir. Ekstra bir kullanımımız olmadı. Geçen ay da klima kullanıyorduk bu ay da kullandık ancak bu ay daha yüksek gelmesi beni sarsar. Asgari ücretle çalışıyorum ve bu tür durumlar zile bütçemizi sarsar. Herhalde büyük iş yerlerinden alamadıkları paraları halka ödetmeye çalışıyorlar.”

Ahmet Güvenler

“Haziran ayı için 6 bin 750 lira elektrik faturam geldi. Mayısta 3 bin 600 lira gelmişti ancak bu ay iki katı fatura geldi. Maaşım 33 bin lira gelen elektrik 6-7 bin lira. Ben açık kalp ameliyatı geçirdim, eşim kanser hastasıdır ve klimaları açmak zorundayız. Nu noktada hükümetin halkını koruması gerekiyor ancak hiç bir şey yapmıyor. Boğazımızdan kısıp vereceğiz artık yapacak bir şey yok.”

Günay Uzcan

“Elektrik faturam Mayısta bin lira geldi. Klima veya benzeri şeyler kullanmasam da böyle bir rakam gelmişti. Haziran ayı için ise elektrik faturam bin 200 lira geldi. Bu faturalar tabi ki aile bütçemizi sarsıyor Bir pervane ile serinliyoruz ancak yüksek rakamlar ödüyoruz. Bu noktada yetkililerden beklentimiz elektrik ücretlerinin düşürülmesidir.”

Birsen Çevirgen

“Bu ay elektrik faturamın ne kadar olduğunu bilmiyorum ancak Mayıs ayı fatırası 2 bin 500 civarındaydı. Bu ay tahminime göre 5 bin lirayı geçecek ve nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Elektrik faturaları aile bütçemizi olumsuz etkiliyor. Yetkililerden beklentimiz elektrik fiyatları ile ilgili çalışmalar yapmalarıdır.”

Aynur Sönmezer

“Bu ay 2 bin lira elektrik faturası geldi. Geçen ay bin 200 liraydı ve her ay artarak faturalar geliyor. Bıktık usandık. Elektrik faturaları bütçemizi sarsıyor. Ülkeyi yönetenler daha güzel çalışmalar yapabilir. Güney Kıbrıs’ta her yerde güneş panelleri var ancak bizde böyle bir çalışma yok. Rumlar yardım alıyorlarmış, sanki Türkiye’de bize yardım etmiyor mu? Ediyor ve artık bizimkilerin de bir şeyler yapması gerekiyor, çünkü bıktırdılar. Elektrik faturamızı da sürekli ödemek zorundayız çünkü ödemezsek ya kesecekler ya da çoğalacak ve hiç ödeyemeyeceğiz.”

Fahri Pakan

“Bu ay elektrik faturam 3 bin 600 lira geldi. Geçen ay ise 2 bin 200 liraydı. Faturalar bütçemizi sarsar durumdadır. Yetkililerden beklentimiz daha ucuz bir elektrik alabilsek daha güzel olacaktır. Ülkemiz güneşli ve farklı elektrik üretim modellerine geçilebilir diye düşünüyorum.”

Dilan Sağman

“Bu ay elektrik faturam 3 bin 500 TL geldi. Geçen ay 900 civarındaydı. Ekstra bir kullanımım olmadı. Yetkililere biraz insaflı olmaları çağrısını yapmak istiyorum.”

Raşit Yaran

Bu ay elektrik faturama 3 bin 200 lira geldi. Geçen ay 2 bin 200 civarı gelmişti. Geçtiğimiz aylara kıyasla daha fazla klima çalıştırmış olsak da bu kadar yüksek fatura beklemiyorduk. Bu rakamlar aile bütçemizi sarsıyor, çünkü tek giderimiz bu değildir. Yetkililerden beklentim yok çünkü ne beklesek boş gibi geliyor bana. İnşallah artık aklı başında birileri oralarda oturur da halkın durumunu görür.”