Yayalara çarptı, Kameralar inceleniyor..

Değirmenlik-Girne anayolu üzerinde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3’ü ayı aileden 4 kişiye araba çarpan sürücü Köroğlu Aktaş hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, kazanın 29 Haziran 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Değirmenlik-Girne ana yolu üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, zanlının yönetimindeki GJ 820 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Mardo önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada ana yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Cuma Coşkun, İlknur Coşkun, Muhammed Coşkun ve Hatice Uludağ’a (K-63) çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan 4 şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Polis, yapılan tedavilerinin ardından Hatice Uludağ’ın yoğun bakım servisinde kontrol altına alındığını, diğer yaralılarında tevdilerinin ardından taburcu edildiklerini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının son ana kadar yayaları fark etmeyip, çarptığının görüldüğünü söyledi. Polis, yine bu süre içerisinde Uludağ’ın yoğun bakımdan çıkarıldığını ve nöroloji servisinde kontrol altına alındığını ancak durumunun halen kritik olduğunu söyledi.

Polis, suçun nevinin değişebileceğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

