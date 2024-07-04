Herkes seferber oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı, Atlılar ve Alaniçi köyleri arasındaki arazide dün sabaha karşı 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 05. 00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülebildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge sakinleri müdahale etti. Diyalog muhabirine konuşan Şehitler köyü muhtarı Olsan Karabardak, aynı yerde 2 gün önce yine sorumsuz kişiler tarafından yangın çıkarıldığını belirtti. Karabardak, yangının rüzgarında etkisiyle yayıldığını ve Atlılar köyü, katliam çukuru ve mandıralar bölgesine kadar yaklaştığını ancak itfaiye ve köylülerin yoğun çabasıyla yangının daha da büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti. Poliste yangınla ilgili soruşturma başlattı.