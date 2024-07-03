İkisi de cezaevine gönderildi

Hamit ER

Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekipler tarafından Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde kimlik kontrolü için durdurulan Pakistan uyruklu iki kişinin ülkede kaçak olarak kaldıkları tespit edildi. Yapılan ilk kontrollerde, zanlı Muhammed Askar’ın 14 Temmuz 2023 tarihinden, zanlı İkram Aktar’ın 1 Mart 2024 tarihinden bu yana ülkede izinsiz kaldıkları belirlendi.

Mahkeme emriyle tutuklanan zanlılar dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru zanlıların ‘yetkili makamdan izinsiz’ suçlaması ile tutuklandıklarını anlattı. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıları 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

