Bakalım destek görecek mi?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Maraş açılımının devam etmesi, Maraş'ta malı bulunan Rumlara mallarının iade edilmesi, kuzeydeki Rum mallarının Türkleşmesi açısından Şerefiye Vergi Yasası çıkarılması" gerektiğini kaydetti.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanları ile bugün Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı bilgilendirme toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Arıklı, açıklamasında, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM Genel Sekreter Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile Londra’da yaptığı görüşme hakkında siyasi partileri bilgilendirdiğini ifade etti.

Görüşmede, son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaptığı “uygulama ve tutuklama olaylarının” da değerlendirildiğini belirten Arıklı, bu konuda Cumhurbaşkanı Tatar’a partinin görüşlerinin de aktarıldığını söyledi.

YDP'nin görüşleri

Arıklı, YDP’nin sunduğu görüşleri dört başlık altında şu şekilde sıraladı:

1) Taşınmaz Mal Komisyonu'na (TMK) kaynak yaratarak daha etkinleştirilmesini sağlamalıyız.

2) Kuzeydeki Rum mallarının Türkleşmesi açısından Şerefiye Vergi Yasası çıkarılmalıdır.

3) Kuzeyde Rum malı tutan kişilerin, Rum mallarını direk sahibinden satın almasının yolu açılmalıdır.

4) Maraş açılımı devam etmeli ve Maraş'ta malı bulunan Rumlara malları iade edilmelidir. Vakıflar'ın gasp edilen malları için uluslararası hukuk yollarına başvurulmalı ve Vakıfların tazmin edilmesi sağlanmalıdır.

Arıklı, partisinin bu konuları Bakanlar Kurulu dahil her platformda dile getirmeye devam edeceğini de kaydetti.

